MİT Avrupa'ya kaçmaya çalışan sözde sorumlu terörist Serhat Bal'ı yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alıyor.Yurt içi ve sınır ötesinde devam eden operasyonlarla örgüt mensupları tek tek yakalanıyor.Bu süreçte MİT'in saha ajanlarının başarısıyla örgütte sözde sorumlu sayısı azaldı.Son olarak MİT, bir operasyon için daha harekete geçti.Operasyonla yakalanarak adalete teslim edildiHedefte bu kez terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Fırat kod adlı Serhat Bal yer aldı.Terörist Bal'ın Avrupa'ya kaçmaya hazırlandığı tespit edilince MİT, sınır ötesinde operasyon için düğmeye bastı.Ortadoğu ülkelerinden birinde yakalanan terörist Türkiye'ye getirildi.PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına 2012 yılında katıldı.Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Fırat kod Serhat Bal, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranmaktaydı.