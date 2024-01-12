Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur; Hakkari ve Bitlis çevreleri, Muş ve Van'ın güney ilçeleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Yağışların; Hatay, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur; Hakkari ve Bitlis çevreleri, Muş ve Van'ın güney ilçeleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısında buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE °C, 5°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Boğaz çevreleri ve Anadolu Yakası yağmurluKOCAELİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıTEKİRDAĞ °C, 5°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 3°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutluISPARTA °C, 7°CParçalı ve çok bulutluMERSİN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin güney ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 3°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 2°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlıKONYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde güney ilçeleri karla karışık yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı kar yağışlıKASTAMONU °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı kar yağışlıSİNOP °C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurluZONGULDAK °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.RİZE °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluTOKAT °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Muş ve Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AĞRI °C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıERZURUM °C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 7°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinde kar yağışlıVAN °C, 4°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 8°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurluGAZİANTEP °C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluMARDİN °C, 6°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurluŞANLIURFA °C, 8°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu