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Mehmet Şimşek duyurdu: Kartlı ödemeler ve fenomenlere sıkı takip

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek için banka kartı, kredi kartı ve sanal kart üzerinden yapılan elektronik ödemeleri yakın takibe aldıklarını söyledi. Bakan Şimşek ayrıca sosyal medya uygulamalarından gelir elde edip, bu gelirleri beyan etmeyenler hakkında çalışma başlatıldığını da bildirdi.

Ekleme: 12.01.2024 - 10:20 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Şimşek duyurdu: Kartlı ödemeler ve fenomenlere sıkı takip
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalarla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Küresel ölçekte payı hızla artan e-ticaretin kullanım oranının Kovid-19 salgınıyla Türkiye'de de yükseldiğine işaret eden Şimşek, e-ticaretin artmasının elektronik ödemelerde de yüksek artışları beraberinde getirdiğini söyledi.

Şimşek, yüksek ticaret hacminin vergi yükümlülüklerine yansıması için Bakanlık olarak kapsamlı analizler yaptıklarını ifade ederek, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için banka kartı, kredi kartı ve sanal kart üzerinden yapılan elektronik ödemeleri yakın takibe aldıklarını bildirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığının elektronik ödemelere ilişkin verileri, aracı hizmet sağlayıcıları, bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarından aldığını dile getiren Şimşek, 'Elektronik ödemelere ilişkin veriler üzerinden elektronik ortamda mal ve hizmet alım satımı yapan firmalar hakkında detaylı çalışma başlattık ve bu kapsamda ödeme kayıtlarından hareketle yaklaşık riskli 250 bin mükellefi analize tabi tuttuk.' diye konuştu.

Mehmet Şimşek duyurdu: Kartlı ödemeler ve fenomenlere sıkı takip

Sosyal medyadan gelir elde edip mükellef olmayanlar tespit edildi: Gerekli işlemler başlatıldı

Yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medya uygulamalarından gelir elde edenleri de izlemeye aldıklarını vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

'Başta fenomenler olmak üzere, Instagram, Twitch, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarından gelir elde edip, bu gelirleri beyan etmeyenler hakkında çalışma başlatıldı. Bu kişilerin tahsilat yöntemi olarak genellikle elektronik ödeme kuruluşlarını tercih ettikleri dikkate alınarak, analizin kapsamı sosyal medya uygulamalarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu kapsamda sosyal medya uygulamaları üzerinden gerek içerik sağlayıcı olarak gerekse mal veya hizmet satışı gerçekleştirerek gelir elde eden çok sayıda kişi tespit edildi. e-Ticaret ve sosyal medya uygulamalarına yönelik yapılan analiz çalışmaları sırasında gelir elde ettiği halde hiç vergi mükellefiyeti bulunmayanlar tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.'

Şimşek, bunun yanında, elde ettiği kazancı beyanlarına hiç yansıtmayan, eksik yansıtan mükelleflere de rastlanıldığına dikkati çekerek, bunlar hakkında gönüllü uyum ve izaha davet uygulamaları dahil tüm işlemlerin devreye alındığını dile getirdi.

Vergi kayıp ve kaçağının önüne geçilmesi için yapılan çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Şimşek, mükelleflerin uyumsuzluklarının giderilmesi için bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarının da yapıldığını anlattı.

'KDV denetimleri kapsamında 6 bin 200 mükellef analiz edildi'

Bakan Şimşek, usulsüz KDV uygulamalarına yönelik şikayetler üzerine KDV oran denetimlerine ağırlık verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

'Saha denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Restoran ve kafelerde yüzde 1 KDV oranıyla gerçekleştirilen satışları yoğun olarak denetleyen Gelir İdaresi Başkanlığı'mız, denetimlerine büfe ve benzeri yerleri de ekledi. Perakende satışında KDV oranı 'sıfır' olan ürünleri satan büfe gibi yerlerde, KDV'ye tabi diğer ürünlerin satışlarının sigara satışı gibi gösterilerek KDV'siz satıldığını tespit eden Başkanlık, bu yolla KDV'de meydana gelen kaybı dikkate alarak gerekli vergi ve ceza uygulamalarına başladı.'

'39 bin mükellef denetlenirken 2 milyar lira KDV matrah farkı tespit edildi ve gerekli işlemler yapıldı'

Restoran ve kafelerde yüzde 1 KDV oranıyla gerçekleştirilen satışlar dikkate alınarak, yaklaşık 6 bin 200 mükellefin analiz edildiğini ve gerekli işlemlerin başlatıldığını dile getiren Şimşek, 'Şahsıma sosyal medya üzerinden gelen ihbar üzerine, restoran ve kafelerde yüzde 1 KDV oranıyla gerçekleştirilen satışlar nedeniyle 39 bin mükellef denetlenirken 2 milyar lira KDV matrah farkı tespit edildi ve gerekli işlemler yapıldı.' dedi.

'Vergi ödemeyenlerin üzerine gidiyoruz'

Şimşek, yürütülen bu çalışmaların, vergi adaletinin iyileştirilmesine yönelik sürecin önemli başlangıcı olacağına dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

'Bakanlık olarak vergi kayıp ve kaçağını önlemek için pek çok sektör ve alanı yakın izlemeye aldık. Hem saha denetimleri hem de elektronik uygulamalar yoluyla diğer denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Denetimlerimizde ciddi vergi kayıplarını tespit ettik, bunların önüne geçmemiz büyük önem taşıyor. Denetim ekiplerimiz hem sahada hem de diğer uygulamalar yoluyla vergi kayıp ve kaçağına göz açtırmayacak. Vergi ödemeyenlerin üzerine gidiyoruz.'
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