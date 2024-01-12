MEB’ten öğrencileri sevindirecek karar! Son hafta dersler olmayacak…

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasına kısa bir süre kala öğrencileri sevdirecek olan bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre tüm okullarda son hafta ders yapılmayacağını belirten resmi bir yazı yayımlandı.Son haftada okullarda çeşitli etkinliklerin düzenleneceği ve derslerin iptal edileceği Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından bildirildi.Yayımlanan resmi yazıda bulunan detaylarda, son hafta gerçekleştirilebilecek etkinliklere dair bir liste de paylaşıldı. Bu etkinlikler arasında öğrenci kulüplerinin faaliyetleri, kültürel etkinlikler, spor turnuvaları ve atölye çalışmaları gibi çeşitli aktiviteler bulunacak.MEB'nın aldığı bu yeni karar, öğrencileri sosyal etkinliklere yönlendirmeyi ve ders dışındaki becerilerini geliştirmeyi amaç ediniyor. Aynı zamanda bu uygulamanın, öğrenci motivasyonunu artırıcı bir etki yaratması bekleniyor.İşte, o resmi yazı....