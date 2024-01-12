Kartal'daki yoğun trafikte makas atan sürücüye para cezası! Aracı da trafikten men edildi...
Makas atarak ilerleyen sürücü, Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası gözaltına alındı. Sürücünün aracı trafikten men edilirken, 14 bin 258 Lira para cezası uygulandı.
İstanbul trafiğinde tehlikeli manevralarla ilerleyen sürücüler, cezadan kaçamıyor.
Konunun bir örneği de Kartal Sahili'nden geldi.
Yoğunluğu aldırmadı, makas attı
34 YUF 67 plakalı araç sürücüsü, sahil yolu üzerinde seyir halinde olduğu sırada trafik yoğunluğuna aldırış etmeden makas atarak ilerledi.
Sürücü, hem kendi canını hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attı.
Sürücü yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası trafiği tehlikeye atarak ilerleyen O.M. isimli sürücü yakalandı.
Hem para cezası verildi hem trafikten men edildi
Sürücü hakkında makas atmak ve abart egzoz kullanmak suçlarından toplamda 14 bin 258 lira para cezası kesilerek, adli işlem başlatıldı.
Araç ise trafikten men edildi.
Konunun bir örneği de Kartal Sahili'nden geldi.
Yoğunluğu aldırmadı, makas attı
34 YUF 67 plakalı araç sürücüsü, sahil yolu üzerinde seyir halinde olduğu sırada trafik yoğunluğuna aldırış etmeden makas atarak ilerledi.
Sürücü, hem kendi canını hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attı.
Sürücü yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası trafiği tehlikeye atarak ilerleyen O.M. isimli sürücü yakalandı.
Hem para cezası verildi hem trafikten men edildi
Sürücü hakkında makas atmak ve abart egzoz kullanmak suçlarından toplamda 14 bin 258 lira para cezası kesilerek, adli işlem başlatıldı.
Araç ise trafikten men edildi.