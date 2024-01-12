  • USD: 30,02 - 30,07
  • EURO: 32,91 - 32,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kabine emekliye ek zammı görüşecek! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam yolda...

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaşıldı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik çalışma, Kabine Toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Kabine emekliye ek zammı görüşecek! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam yolda...
Ekleme: 12.01.2024 - 11:34 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Kabine emekliye ek zammı görüşecek! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam yolda...
TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti.

EMEKLİLERDE EK ZAM BEKLENTİSİ

Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı.

Kabine emekliye ek zammı görüşecek! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam yolda...

KABİNE'DE ERDOĞAN'A SUNULACAK

Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, gelecek hafta yapılacak Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

YASALAŞMASI İÇİN TBMM'YE GİDECEK

Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.

.
Emekliye zam yolda! Cevdet Yılmaz: En düşük emekli maaşı alanlara dönük çalışıyoruz
MİT Avrupa'ya kaçmaya çalışan sözde sorumlu terörist Serhat Bal'ı yakaladı
Başkan Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Gazze'de can kaybı 23 bin 708'e yükseldi
İtfaiyede rüşvet çarkı deşifre oldu: 18 şüpheli gözaltına alındı
Futbolda Seçil Erzan vurgunu! 2. kez hakim karşısında: İşte ifadeleri...
CHP’li belediyede sokak hayvanlarına vahşet: İğneyle uyutup ormanlık alana attılar!
Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu için resti çekmişti! Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den sert çıkış: Hayırsız evlat!
SSB Başkanı Görgün'den heyecanlandıran Milli Muharip Uçak açıklaması
İBB, vatandaşı isyan ettirdi! Pendik'teki metro çalışmasında dinamit patladı: Binalar hasar aldı..
İBB tesisindeki cinayette kan donduran paylaşım: Seni ölmekten beter edeceğim!
ABD ve İngiltere Yemen’i vurmasının ardında Rusya harekete geçti! Flaş BMGK hamlesi
Kabine emekliye ek zammı görüşecek! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam yolda... .
İstanbul'a demiryolu müjdesi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Bu yıl içinde ihaleye çıkacak
CHP'de 'Behzat Ç.' operasyonu! Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında kriz patlıyor!
Fransa'da yeni kabine açıklandı! Gabriel Attal, sevgilisini bakan yaptı
CHP Hatay'a yeniden Lütfü Savaş'ı aday gösterdi! Özgür Özel nedenini açıkladı
Zehir tacirlerine büyük darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu! 305 kişi yakalandı...
Savaş Kızıldeniz'e sıçradı! ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu
Hafize Gaye Erkan, 2024'ün dezenflasyon yılı olacağını belirtti
14 Ocak'a dikkat! Türkiye için dönüm noktası: Böyle bir sabah daha olmayacak...

14 Ocak'a dikkat! Türkiye için dönüm noktası: Böyle bir sabah daha olmayacak...

Sürücüler 1 Şubat tarihine dikkat! Ödemeyen trafikten men edilecek

Sürücüler 1 Şubat tarihine dikkat! Ödemeyen trafikten men edilecek

Türk mühendisler yerli ve milli kaynaklarla 3,5 yılda üretti: 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde! 3 milyon 256 bin adet

Türk mühendisler yerli ve milli kaynaklarla 3,5 yılda üretti: 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde! 3 milyon 256 bin adet

Maaş zamları e-Devlet'te: Hemen kontrol edin, 2024 maaşınızı öğrenin

Maaş zamları e-Devlet'te: Hemen kontrol edin, 2024 maaşınızı öğrenin

Apple CEO’su Tim Cook'un 2023'te ne kadar kazandığı belli oldu

Apple CEO’su Tim Cook'un 2023'te ne kadar kazandığı belli oldu

ABD'ye kutup soğukları geliyor! Uzmanlar 'soğuk ısırması'na karşı uyardı: 10 dakika bile yetiyor

ABD'ye kutup soğukları geliyor! Uzmanlar 'soğuk ısırması'na karşı uyardı: 10 dakika bile yetiyor