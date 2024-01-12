  • USD: 30,02 - 30,07
  • EURO: 32,91 - 32,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

KAAN uçuşa hazır! Savunma Sanayii Başkanı Görgün açıkladı: Geri sayım başladı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN'a ilişkin heycanlandıran açıklamalarda bulunarak, "5'inci nesil savaş uçağımız Kaan'ı çok yakın zamanda uçuracağız. 2028 itibarıyla seri üretimi başlayacak. Yapay zeka entegre edilmiş 6'ncı nesil savaş uçağı için de şimdiden çalışmaya başladık." ifadelerini kullandı.

KAAN uçuşa hazır! Savunma Sanayii Başkanı Görgün açıkladı: Geri sayım başladı
Ekleme: 12.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
KAAN uçuşa hazır! Savunma Sanayii Başkanı Görgün açıkladı: Geri sayım başladı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, düzenlediği basın toplantısında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"HEDEFLERİMİZİ BAŞARMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Hedefledikleri her şeyi, her alanda başarmanın mutluluğunu yaşadıkları bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Görgün, 2024 yılına da iyi bir başlangıç yapıp Savunma Sanayii İcra Komitesinde önemli kararlar aldıklarını söyledi.

'KARTOPU ETKİSİ ORTAYA ÇIKTI'

Savunma sanayisinin güçlenen Türkiye'nin yıldızı olduğunu vurgulayan Görgün, siyasi iradenin kararlılığı ve projelerdeki başarıları eklendiğinde kartopu etkisi ortaya çıktığını ifade etti.

Nitelikli insan kaynağı ve güvenlik güçlerinin sektöre sağladığı katkının ve geri dönüşlerin ürünlerin gelişimi açısından çok önem taşıdığına dikkati çeken Görgün, bu ve başka unsurlarla ihtiyaçları yerli ve imkanlarla en etkin şekilde karşılamaya odaklandıklarını belirtti.

'185 ÜLKEYE 230 FARKLI ÜRÜN'

Savunma sanayisi ürünlerinin ihracatının zorluğuna işaret eden Görgün, geçen yıl ihracat rakamını yaklaşık yüzde 27 artırarak 5,5 milyar dolara, ihracat kilogram değerini de 65 dolara çıkardıklarını, bazı ürünlerde bu değerin 10 bin dolara ulaştığını anımsattı. Görgün ayrıca geçen yıl 10,2 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladıklarını kaydetti.

Sektörde ihracatın, nitelikli ihracatın ve platform ihracatının arttığını ifade eden Görgün, 185 ülkeye 230 farklı ürün ihraç edildiğini belirtti.

"GURUR DUYULAN ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKTI"

İnsan kaynağı ve oluşturulan altyapılarla gurur duyulan ürünler ortaya çıktığını bildiren Görgün, ihracatın en önemli başarı göstergelerinden olduğunu ifade etti.

Savunma sanayisindeki kabiliyetleri sivil alanda kullanmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Haluk Görgün, "Oluşan birikimi sivil alanlara yaygınlaştırmak üzere faaliyetlerimiz olacak. Özellikle enerji, ulaşım, akıllı şehircilik, sinyalizasyon sistemleri ve sağlık alanına yaygınlaştırma niyetimiz var." dedi

"ÇOK AZ ÜLKENİN ÜRETEBİLDİĞİ ÜRÜNLERİ ÜRETİR HALE GELDİK"

Bazı alanlarda çok az ülkenin üretebildiği ürünleri üretir hale geldiklerine dikkati çeken Görgün, caydırıcılığın ancak güçlü bir savunma sanayisiyle mümkün olduğu bilinciyle gayret gösterdiklerini söyledi.

Görgün, geçen yıl yürüttükleri faaliyetlerde öne çıkan unsurlar hakkında bilgiler de verdi.

KAAN uçuşa hazır! Savunma Sanayii Başkanı Görgün açıkladı: Geri sayım başladı
Emekliye zam yolda! Cevdet Yılmaz: En düşük emekli maaşı alanlara dönük çalışıyoruz
MİT Avrupa'ya kaçmaya çalışan sözde sorumlu terörist Serhat Bal'ı yakaladı
Başkan Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Gazze'de can kaybı 23 bin 708'e yükseldi
İtfaiyede rüşvet çarkı deşifre oldu: 18 şüpheli gözaltına alındı
Futbolda Seçil Erzan vurgunu! 2. kez hakim karşısında: İşte ifadeleri...
CHP’li belediyede sokak hayvanlarına vahşet: İğneyle uyutup ormanlık alana attılar!
Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu için resti çekmişti! Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den sert çıkış: Hayırsız evlat!
SSB Başkanı Görgün'den heyecanlandıran Milli Muharip Uçak açıklaması
İBB, vatandaşı isyan ettirdi! Pendik'teki metro çalışmasında dinamit patladı: Binalar hasar aldı..
İBB tesisindeki cinayette kan donduran paylaşım: Seni ölmekten beter edeceğim!
ABD ve İngiltere Yemen’i vurmasının ardında Rusya harekete geçti! Flaş BMGK hamlesi
Kabine emekliye ek zammı görüşecek! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam yolda... .
İstanbul'a demiryolu müjdesi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Bu yıl içinde ihaleye çıkacak
CHP'de 'Behzat Ç.' operasyonu! Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında kriz patlıyor!
Fransa'da yeni kabine açıklandı! Gabriel Attal, sevgilisini bakan yaptı
CHP Hatay'a yeniden Lütfü Savaş'ı aday gösterdi! Özgür Özel nedenini açıkladı
Zehir tacirlerine büyük darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu! 305 kişi yakalandı...
Savaş Kızıldeniz'e sıçradı! ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu
Hafize Gaye Erkan, 2024'ün dezenflasyon yılı olacağını belirtti
14 Ocak'a dikkat! Türkiye için dönüm noktası: Böyle bir sabah daha olmayacak...

14 Ocak'a dikkat! Türkiye için dönüm noktası: Böyle bir sabah daha olmayacak...

Sürücüler 1 Şubat tarihine dikkat! Ödemeyen trafikten men edilecek

Sürücüler 1 Şubat tarihine dikkat! Ödemeyen trafikten men edilecek

Türk mühendisler yerli ve milli kaynaklarla 3,5 yılda üretti: 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde! 3 milyon 256 bin adet

Türk mühendisler yerli ve milli kaynaklarla 3,5 yılda üretti: 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde! 3 milyon 256 bin adet

Maaş zamları e-Devlet'te: Hemen kontrol edin, 2024 maaşınızı öğrenin

Maaş zamları e-Devlet'te: Hemen kontrol edin, 2024 maaşınızı öğrenin

Apple CEO’su Tim Cook'un 2023'te ne kadar kazandığı belli oldu

Apple CEO’su Tim Cook'un 2023'te ne kadar kazandığı belli oldu

ABD'ye kutup soğukları geliyor! Uzmanlar 'soğuk ısırması'na karşı uyardı: 10 dakika bile yetiyor

ABD'ye kutup soğukları geliyor! Uzmanlar 'soğuk ısırması'na karşı uyardı: 10 dakika bile yetiyor