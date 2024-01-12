KAAN uçuşa hazır! Savunma Sanayii Başkanı Görgün açıkladı: Geri sayım başladı
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN'a ilişkin heycanlandıran açıklamalarda bulunarak, "5'inci nesil savaş uçağımız Kaan'ı çok yakın zamanda uçuracağız. 2028 itibarıyla seri üretimi başlayacak. Yapay zeka entegre edilmiş 6'ncı nesil savaş uçağı için de şimdiden çalışmaya başladık." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, düzenlediği basın toplantısında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"HEDEFLERİMİZİ BAŞARMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"
Hedefledikleri her şeyi, her alanda başarmanın mutluluğunu yaşadıkları bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Görgün, 2024 yılına da iyi bir başlangıç yapıp Savunma Sanayii İcra Komitesinde önemli kararlar aldıklarını söyledi.
'KARTOPU ETKİSİ ORTAYA ÇIKTI'
Savunma sanayisinin güçlenen Türkiye'nin yıldızı olduğunu vurgulayan Görgün, siyasi iradenin kararlılığı ve projelerdeki başarıları eklendiğinde kartopu etkisi ortaya çıktığını ifade etti.
Nitelikli insan kaynağı ve güvenlik güçlerinin sektöre sağladığı katkının ve geri dönüşlerin ürünlerin gelişimi açısından çok önem taşıdığına dikkati çeken Görgün, bu ve başka unsurlarla ihtiyaçları yerli ve imkanlarla en etkin şekilde karşılamaya odaklandıklarını belirtti.
'185 ÜLKEYE 230 FARKLI ÜRÜN'
Savunma sanayisi ürünlerinin ihracatının zorluğuna işaret eden Görgün, geçen yıl ihracat rakamını yaklaşık yüzde 27 artırarak 5,5 milyar dolara, ihracat kilogram değerini de 65 dolara çıkardıklarını, bazı ürünlerde bu değerin 10 bin dolara ulaştığını anımsattı. Görgün ayrıca geçen yıl 10,2 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladıklarını kaydetti.
Sektörde ihracatın, nitelikli ihracatın ve platform ihracatının arttığını ifade eden Görgün, 185 ülkeye 230 farklı ürün ihraç edildiğini belirtti.
"GURUR DUYULAN ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKTI"
İnsan kaynağı ve oluşturulan altyapılarla gurur duyulan ürünler ortaya çıktığını bildiren Görgün, ihracatın en önemli başarı göstergelerinden olduğunu ifade etti.
Savunma sanayisindeki kabiliyetleri sivil alanda kullanmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Haluk Görgün, "Oluşan birikimi sivil alanlara yaygınlaştırmak üzere faaliyetlerimiz olacak. Özellikle enerji, ulaşım, akıllı şehircilik, sinyalizasyon sistemleri ve sağlık alanına yaygınlaştırma niyetimiz var." dedi
"ÇOK AZ ÜLKENİN ÜRETEBİLDİĞİ ÜRÜNLERİ ÜRETİR HALE GELDİK"
Bazı alanlarda çok az ülkenin üretebildiği ürünleri üretir hale geldiklerine dikkati çeken Görgün, caydırıcılığın ancak güçlü bir savunma sanayisiyle mümkün olduğu bilinciyle gayret gösterdiklerini söyledi.
Görgün, geçen yıl yürüttükleri faaliyetlerde öne çıkan unsurlar hakkında bilgiler de verdi.