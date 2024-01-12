İstanbul'da ısınmak için ateş yaktı... Kulübesi kül oldu!

İstanbul Şişli'de bir bekçi ısınmak isterken, başına gelmeyen kalmadı...Saat 02.00 sularında Şişli İzzetpaşa Mahallesi Hudut Sokak’ta bulunan inşaatta bekçilik yapan bir kişi, ısınmak için kulübenin içinde ateş yaktı. Ancak alevlerin yükselmesi üzerine ahşap kulübenin her yeri tutuşmaya başladı..İnşaat bekçisi dışarı çıkarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Bekçi kulübesi alev alev yanarken alevler park halindeki hafif ticari araca sıçradı.İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken bekçi kulübesi küle döndü, hafif ticari araç ise kullanılamaz hale geldi.