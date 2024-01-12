İstanbul'da alkollü şahıs, sürücü adayına korku dolu anlar yaşattı

Araç seyir halindeyken üzerine alkol dökerek sürücü adayını dehşete düşüren alkollü şahsın o anları cep telefonuyla anbean kayıt altına alındı.

Trafik magandaları dur durak bilmiyor.Sürücü adaylarının eğitim aldığı bölgede alkollü bir kişi, direksiyon dersi alan sürücüye zor anlar yaşattı.Şahıs, sürücü adayı ve eğitmenin bulunduğu otomobilin camına alkol dökerek tehditler savurdu. Saldırgan, dakikalarca tekmelediği otomobilin bölgeden ayrılmasıyla birlikte bölgeden uzaklaştı.Dehşet dolu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.