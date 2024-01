Futbolda Seçil Erzan vurgunu! 2. kez hakim karşısında: İşte ifadeleri...

Türkiye, Seçil Erzan'ın dolandırıcılık gündemini konuşuyor.Denizbank'ın Levent şubesinde müdür olduğu dönemde futbol dünyasının ünlü isimlerini ve iş adamlarını hedef alan Seçil Erzan, yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılığa soyundu.Erzan, müdürlük görevini yürüttüğü sırada yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu, Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdı.Bu kapsamda ikinci duruşma görülüyor.Seçil Erzan'ın, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında verdiği ifade ise merak ediliyor.Bu noktada öne çıkan detaylardan biri de Seçil Erzan'ınbeyanı oldu.Ancak detaylar bununla sınırlı kalmıyor.Erzan, insanların onu gördüğünde 'dolar geliyor' diye tabir ettiklerini vurgularken, Galatasaraylı futbolcularla yakından ilgilendiğini ve birinden aldığı parayla başka birinin açığını kapatmaya 2020 yılından sonra başladığını söyledi.1 milyon lira kaybetmiştim. Çorlu'da tarlası olan biri kredi için geldi. Yaptığı factoringden bahsetti. Çek karşılığı 100 bin lira alıyordu ben 30 bin lirasını alıyordum. Ben factoring yap demedim ama o bana yardımcı olmak istedi. Babaannemin Florya'daki evini satıp, kredilerini ödedim bu şahsın. Atilla Baltaş'ı Florya'ya geldiğimde onu tanıyordum başka kimseyi tanımıyordum, onlardan borç aldım.Atilla Baltaş'tan yardım istedim, yaparız hallederiz dedi. Kağıdı batıran insanları bulması için yardım istedim para istemedim.2013'e kadar borcumu bitirmiştim. 2013'te kuzenim Yalova'daki 200 bin TL vadeli mevduat yaptı. Sonra bu 200 bin TL'yi ticari faaliyette kullansın diye eşine verdi. Kuzenimin eşi sonra 93 bin euroyu bana gönderdi. Yasak değildi müfettişlere söyledim. Özel bankacılıkta değerlendirdim halka arzlara girdim, yatırım yaptım parayı katladım. Ne kadar ihtiyacı varsa kazançtan veriyordum onlara. Parayı bana verirken normal vadenin üstünde kazanmak için verdiler. Daha sonra kredi çektiler benim işlemlerime kredi faizleri ödeniyordu, üstüne ceplerine paraları kalıyordu. 49-50 bin TL kredi çektiler.200 bin TL Merve'nin babasına kullandırdık, 100 bin TL'yi babası aldı 100 binini bana veriler işlem yapmam için. Hem kredilerini ödedim hem kâr ettirdim. Bazen işler karışıyordu. Babasının hesabından çekip kredi ödeniyor sonra babasının hesabına yatıyordu falan.2014-2023 arasında bana bir kuruş değerlendirme için para vermedi. Ben ona para veriyordum kârdan, çalışmıyordu.2015 Aralık'ta annem beyin kanaması geçirdi. Yüzde 99 engelli hayatına devam etmek zorunda kaldım Bozcaada'da kalıyorlardı. Tek çocuk olduğum için annemin durumundan etkilendim. Anneannem de beyin kanamasından öldüğü için anneme daha hassastım. Annemin hastalığından 6-7 ay sonra Hüseyin Veligül ve eşiyle karşılaştık feribotta. Biz yardımcı oluruz, kendini üzme falan dediler. Daha sonra babam, yaşından kaynaklı annemle ilişkimden dolayı kabuğuna çekildi, Bozcaada'ya çekildi biz Çorlu'da kaldık. Annemle babamla sorunlar yaşadım. Babası dövüyor falan demişler, babamın beni dövmesi söz konusu olmadı hiç.15 bin dolar verir bana arabanı sattım Hüseyin abi verdiği parayı istediği zaman ben ona 2 bin 3 bin euro veriyordum. Faize koyup değerlendirdim aynı işlemleri yaptım. Tüm o parayı da oraya kattım tek hesabımdan işlem yaptım bütün hesaplar karıştı.Hüseyin ağabey ailesinden de para getirdi ben söylemedim, kendiliğinden getirdiler. Annemle çok ilgileniyorlardı ben de para getirenlere hayır diyemedim, aldım değerlendirdim.Musa Köse diye bir arkadaşı vardı, getirilen paraların kime ait olduğunu sormuyordum. Mesela arkadaşımın 100 bin TL'si var getiriyor deyip getiriyordu.İstedikleri kârı veremeyince strese girdim. Sözünü tutamıyor demesinler, Çorlu'da adım çıkmasın diye. Daha sonra Nazlı da etrafından para toplayıp getirdi, onları da değerlendirdim. Seçili görünce gözümüzün önüne para geliyor diyorlardı. Artık insanlar, ‘Seçil'i gördüğümüzde gözümüze dolar geliyor'. ‘Para, para' diyorlardı”Galatasaraylı futbolculara ve müşterilere çok daha detaylı hizmet veriyorduk. Gece yarısı bile müşteri temsilcisi gibi konuşuyorduk. Atilla Baltaş para getirdi faizleri artınca 250 bin dolar verdi bana. Ankara'daki bir iş adamından almış, 3 ayda bir 100 bin dolar olarak geri ödedim. Benden zorla 100 bin dolar aldı aylık ben en başta her ay 100 bin dolar verileceğini bilmiyordum.Sene 2019-2020 falandı, ödeyemedim ve adım çıkacak korkusu yaşadım. Babama para gönderdim. 2021 yılında Atilla Baltaş 250 bin dolar daha getirdi kendi param diye. İstediğin yerde kullan dedi 40 günde bir 100 bin dolar olarak benden geri almaya başladı.Atilla Baltaş'ın getirdiği para dövizcinin parasıymış tanımıyorum, ödemem gerektiğini hissettim.Norm Ambalaj Atilla Baltaş'a ait. O firmadan kağıt alım satımı diye sözleşme yapıyor. Dövizciden kağıt işi yapıyorum diye alıyor parayı sözleşme olduğu için parayı ödemek zorunda, onu da bana ödetiyordu.2020'den itibaren parayı sistem dışı kullandım. Birinden aldığım parayla diğerinin borcunu kapattım.Ali bana 5 milyon TL getirdi. Kimseye fon yapıyorum sizin adınıza para kazanıyorum demedim, hepsi tanıdık akrabalarım kendi aralarında adımı çıkarmışlar.Ali 2 tane 5 milyon getirdi ayrı ayrı. O da tefeci parasıymış, kârı ödeyemediğimde bu paranın da tefeci parası olduğu söylendi.Ali'nin bir suçu yok tefeciler suçlu diyordum ama sonrasında Ali'nin de onlarla irtibatlı olduğunu anladım. Süleyman Aslan dışında tefeci tanımadım hayatımda.Süleyman Aslan dışında tefeci tanımadım. Sözleşme yapıp Süleyman Aslan'dan para aldım. Sözleşme tarihi sürekli yenilendi. 2 ayda 1.6 milyon dolar ödedim Ali'den aldım Süleyman Aslan'a verdim, Merve'den aldım Ali'ye verdim gibi gibi böyle döndürmeye çalıştım.Merve 1.2 milyon TL getirdi Afyon'da muhasebeci ve çalışanlar toplamış getirmiş, her birine 250 bin dolar olarak ödemek zorunda kaldım. Merve'ye yalvardım. Parayı alırken değil ödeme zamanı gelince fazlasını istediler, yalvardım fazlasını istemesinler diye.2021 Mart- Nisan'dan itibaren bankacılık sistemine parayı sokamadım başkasından aldığım parayı 1 saat sonra başkasına ödüyordum. Gizli saklı işler yapılıyor çok paralar kazanılıyor dediğim zamanlar 2021 Aralık sonrasıdır; Emre Çolak, Emre Belözoğlu'ndan Arda'dan parayı aldığım dönemdir.Kime ne dediğimi hatırlamadığım zamanlar bu zamanlar. Fatih Terim fonu, Hakan Ateş fonu var demedim.Selçuk İnan'dan gizli bir işlem yapılıp para kazanılıyor dedim böyle para yatırdılar saklama yapılıyor dedim. Selçuk İnan'dan gizli bir işlem var diye para aldım. En son Emre Belözoğlu'ndan para alırken fon var dedim, o tarihe kadar gizli işlem dedim para alırken.MASAK tüm işlemleri araştırsın, her şey ortaya çıksın. Ben derdimi kimseye anlatamıyorum. 2022 Haziran'da sadece Semih Kaya'ya borcum vardı sonra Ayhan Akman'dan para aldım. Semih benden daha fazla para istemeye başladı ben de Ayhan Akman'dan aldım.Semih Kaya benden fazla para istedi. Daha fazla vadediyorum olmayınca olanla idare et diyorum ama fazlasını istiyorlar. Mesela 300 bin dolar aldım 500 vadettim 450 kâr ettim bununla yetin dediğimde kabul etmeyip fazlasını istiyorlardı. Ayhan Akman'dan aldığım paraları geri ödedim.Ayhan Akman'dan parayı gizli işlemler var diyerek aldım. Semih'ten parayı Ayhan Akman'ın parasını ödemek için aldım. Kar gelince benimle çalışmak istedi. Semih ile Atilla Baltaş beni darbetmedi kötü davranmadı. Kasım ya da aralıkta Baltaş'a para verdim dövizciden alıp getirdiği parayı ödedim. Siyah çantada bankanın laptop çantasında sonra çantayı geri getirdi ama boş. Boş gelen çantaya Semihin aylık ödemesini koyup verdim. Semih bodruma gitmiş arabada kalmış çantada gece Semih aradı bu çantada bir şey var GPS cihazı gibi dedi. Sinyali yanan bir şey dedi. Telefon numarasının sonu Atilla Baltaş'ın çıktı, banka bizi takip ediyor sandım en başta halbuki Atilla Baltaş'ın cihazıymış.Parayı bankanın siyah laptop çantasıyla verdim. Emre Belözoğlu'nun 800 bin dolarını Semih'e verdim. Emre Belözoğlu'ndan 3 parça halinde aldım parayı Emre'den alınan parayı herkese dağıttım. 700 bin dolarını Barış'a verdim, Semih'e 800 bin dolar verdim.250 bin doları Atilla Baltaş, 650 bin doları bir hekimine gitti. Selçuk Semih'i aradı, teyit etti. Selçuk, Murat'ı getirdi böyle böyle herkes birilerini getirdi bana.Semih beni darbetmedi kötü davranmadı. Paraları bankadan aldığım da oldu elden aldığım da oldu. Tek bir mekanda olmadı ödemeleri daha çok bankada yaptım evlerine götürdüğüm de oldu.4. 5 milyon dolar Semih'e fazla para verdim. Emre Çolak'ın parasının yüzde 80'i Fırat'a gitti