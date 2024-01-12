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Denizli'de eşini 11 bıçak darbesiyle öldüren cani: Katil yaftası yedim

Hemşire eşi Hülya Tortop'u başına şişeyle vurup, 11 bıçak darbesiyle öldürmekten yargılanan Murat Tortop, cani gibi gösterilmekten ve katil yaftası yemekten şikayet etti.

Ekleme: 12.01.2024 - 17:48 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:49 / Editör: Ozge Selin
Denizli'de eşini 11 bıçak darbesiyle öldüren cani: Katil yaftası yedim
Denizli'de 19 Aralık 2022'de sabaha karşı, Bahçelievler Mahallesi 3068'inci Sokak'ta Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Hülya Tortop ile eşi Murat Tortop arasında iddiaya göre, 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Murat Tortop, eşinin başına önce soda şişesiyle vurdu, ardından da bıçakla vücudunun 11 yerinden bıçakladı.

Olayın ardından Tortop, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kendini ihbar etti. Adrese gelen sağlık ekipleri, Hülya Tortop'un öldüğünü belirledi.

Polis, Murat Tortop'u gözaltına aldı. Tortop hakkında, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle olay öncesi 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği, sürenin dolmasıyla evine gittiği belirlendi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tortop, tutuklandı. Soruşturma sonrası Murat Tortop hakkında, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın bugün görülen ikinci duruşmasına tutuklu sanık Tortop, sanık Tortop'un annesi ve ağabeyi ile Hülya Tortop'un kardeşleri katıldı.

Denizli'de eşini 11 bıçak darbesiyle öldüren cani: Katil yaftası yedim

"Cani gibi gösteriliyorum"

Murat Tortop duruşmadaki ifadesinde, "Bu talihsiz olayda 14 aydır ızdırap çeken benim. Üç çocuğumu bir daha görmeyeyim ki, yemin ederim, sürekli cani gibi gösteriliyorum.

"Katil yaftası yedim"

Daha önce uzman psikolog, çocuklarımı ve Hülya'yı kemerle dövdüğümü söyledi. Asla gerçek değil. Bu olaydan en çok zarar gören benim. Katil yaftası yedim.

"Ben böyle bir insan değilim"

Üç çocuğumun annesinin ölümüne sebebiyet verdim. Bunun affedilecek yanı yok ama bazı laflar doğru değil.

Tanıklar benim ağır ceza almam için bütün komplo teorilerini ortaya koyuyorlar.

Ben de üzgünüm, benim de ailem dağıldı ama karşı tarafın beyanları gerçeği yansıtmıyor. Ben böyle bir insan değilim" dedi.

Denizli'de eşini 11 bıçak darbesiyle öldüren cani: Katil yaftası yedim

Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Murat Tortop'un ifadesinin ardından, duruşma savcısı mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, olay günü çiftin birlikte alkol aldığını, öldürülen Hülya Tortop'un dışarı çıkmak istediğini ancak sanık Tortop'un izin vermeyip, 11 bıçak darbesi ile öldürdüğünü söyledi.

Sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini, eşi kasten öldürme suçunun sabit olduğunu da belirten savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanık Tortop'un tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.
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