CHP’li belediyede sokak hayvanlarına vahşet: İğneyle uyutup ormanlık alana attılar!

CHP, çöp çamur ve çukur demekti. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmedi. Son olay Çanakkale'nin Kepez Beldesi'nde meydana geldi. Beldede musluğu açan vatandaşlar çamurlu suyu gördüğünde şaşkınlığını gizleyemedi.Yaşanan skandal sonrası Belediye Başkanı Birol Arslan musluklarından akan çamurlu suya isyan eden vatandaşlarla bir de alay etti. Arslan'ın 'Benden önce memba suyu mu içiyordunuz' sözlerine büyük tepki geldi.Çamurlu su skandalının yankılarının sürdüğü Kepez Belgesi'nde halk sokak hayvanlarına uygulanan vahşetle şoka girdi. Dün gece geç saatlerde bölgede birçok sokak köpeğinin Kepez Belediyesi'ne ait ekipler tarafından iğneyle uyutulduğunu daha sonra da araçlarla ormanlık alana götürüldüğünü gören hayvan severler durumu hemen Çanakkale Morpati Derneği'ne bildirdi.Olay yerine ulaşan birçok hayvan sever, Kepez Belediyesi'ne ait aracı durdurarak vahşeti önlemek istedi. Yapılan incelemede personelin iğne vurmaya yetkisi olmadığı halde onlarca köpeği iğneyle uyuttuğu belirlendi.Görevini yaptığını söyleyen Kepez Belediyesi çalışanı, hekimlik belgesi isteyen dernek yöneticilerine gerekli izinlerini ve belgelerini gösteremedi. Hayvan severlerin itirazlarını umursamayan çalışanlar, uyuttuğu köpekleri donarak ölmesi için araçlara alarak ormanlık alana attı.Duruma isyan eden hayvan severler, 'Onlar bizim ellerimizde büyüyen zararsız hayvanlar. Bölgede derneğimiz tarafından yerleştirilmiş kulübelerde kalıyorlar. Her gece bu bölgeye gelen Kepez Belediyesi çalışanı, hayvanları önce uyutuyor ardından donarak ölmesi için ormana bırakıyor.Bu büyük bir vahşet. Her gece durum bu şekilde. Belge yok, veteriner hekimi yok. Başkan'ın umurunda bile değil bu durum. Onlarca köpek şu an ormanlık alana bırakılmış durumda. Bu vahşete dur demek için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek' dedi.