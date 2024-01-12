CHP'de 'Behzat Ç.' operasyonu! Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında kriz patlıyor!

Yerel seçimler yaklaşırken CHP'de kriz ve iç hesaplaşma bitmek bilmiyor.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında 'eş genel başkan' konumuna düşerken Ankara'yı karıştıran bir hamle yaptı.Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da 39 ilçenin adayını belirlemesine ses çıkaramayan Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a karşı Behzat Ç. operasyonuna girişti.MANSUR YAVAŞ'I KÜPLERE BİNDİREN 'BEHZAT Ç.' HAMLESİAnkara'nın Etimesgut ilçesinde Erdal Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesi Mansur Yavaş ile genel merkez arasında ipleri kopma noktasına getirdi.Yavaş'ın bu süreçte İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ı Etimesgut adayı yapmaya hazırlandığı ancak parti yönetimiyle ters düştüğü ve yaşanan son gelişmelerden rahatsız olduğu öğrenildi.YAVAŞ ÇEKİLEBİLİR: EKREM'E KARIŞILMIYORABB ile Genel Merkez arasındaki 'Behzat Ç.' krizi sürerken Yavaş'ın ekibi Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek rest çekmeye hazırlanıyor.CHP Yandaşı Sözcü Yazarı Saygı Öztürk krize ilişkin yazdığı yazıda Etimesgut için ısrarla önerdiği ismin dikkate alınmamasının Mansur Yavaş'ı kırdığını söyledi.VEKİLLERİ BELEDİYEDE TOPLADIYavaş'ın önceki gece başkanlık binasında CHP'li bazı milletvekilleriyle bu konu konuştuğu ve Ekrem İmamoğlu'na tanınan hakların kendisine tanınmadığını söylediği öğrenildi.EKREM İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİLERMansur Yavaş'ın ekibinde 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilindeki 39 ilçe belediye başkan adayını belirlerken, istediği bürokratının istediği ilçeden aday gösterilmesini sağlarken, Mansur Beyin iki isteğinden ancak birisi bile güçlükle yerine getirildi.' görüşünün hakim olduğu biliniyor.YAVAŞ ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?Mansur Yavaş, İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ın Etimesgut'tan aday gösterilmesini istediği gösterilmezse adaylıktan çekilmesinin bile gündemde olduğu da iddialar arasında.KRİZİ KABUL ETTİ, MANSUR YAVAŞ'A RESTİ ÇEKTİ: 'RİYAKARLIK ETME' MESAJIGelişme sonrası CHP lideri Özgür Özel'e 'Etimesgut krizi aşıldı mı?' sorusu yönetildi. Özel, 'Kriz yok, adayımız belli' sözleriyle Mansur Yavaş'a resti çekti.ÖZEL'DEN KAOS İTİRAFI'Gösterildiği gibi büyük bir kriz yok' sözleriyle mevcuttaki kaosu itiraf eden Özel, 'Mansur Başkan da ilk duyduğunda olumlu karşılamıştı' diyerek 'Yavaş ikili oynuyor' mesajı gönderdi.Özel, 'Hatta bugün Etimesgut'ta gençlerde, sosyal medya ve Facebook'ta en çok konuşulan konu bu ve çok olumlu ölçüyoruz. Gösterildiği gibi büyük bir kriz yok. Mansur Başkan da ilk duyduğunda olumlu karşılamıştı. Kriz yok, adayımız belli.' dedi.