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Candan kardeşler soruşturmasında yeni operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

Ucuza araç sattıklarını iddia ederek ‘Sazan sarmalı” yöntemiyle birçok kişiyi dolandıran çetenin üyesi iddiasıyla tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin soruşturmasına ilişkin yeni bir operasyon yapıldı. Yeni operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 12.01.2024 - 09:59 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Candan kardeşler soruşturmasında yeni operasyon: 6 kişi gözaltına alındı
'Suç örgütüne üye olma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 2 ay önce İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturmaya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Devlet kurumlarından ihale yoluyla aldıkları araçları ucuza sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran çeteye yönelik yeni bir operasyona yapıldı.

6 kişi daha gözaltına alındı

Güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen Berk E.(21), Şahin B.(46), Barış V.(45), Ali K.(92), Ebu B.G. ve Ahmed Y.Ç. gözaltına alındı.

Candan kardeşler soruşturmasında yeni operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

Olayın geçmişi

Devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç çıkararak sattıklarını söyleyerek vatandaşlara ulaşan şüphelilerin ilk etapta piyasa değerinin çok altında araç satarak güven kazandıkları sonrasında ise araç talepleri ve paraları topladıktan sonra ihalede sorun çıktı, ertelendi gibi söylemlerle vatandaşların paralarını ödemedikleri belirlenmişti.

Yaklaşık 100 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi

Çetenin herhangi bir araç teslimi yapmayarak 50 müştekiyi yaklaşık 100 milyon lira dolandırdıkları tespit edilmişti. Bu kapsamda yapılan çalışma neticesinde tespit edilen 24 şüpheli 2021 yılı haziran ayında yakalanmış ve şüphelilerin tamamı tutuklanmıştı.

2023 Mayıs ayında ise 6 şüpheli şahıs yakalanmış, adliyeye sevk edilen şahıslarda 1 i serbest kalırken 5 şüpheli tutuklanmıştı. Kasım ayında ise suç gelirlerini akladıkları iddia edilen

Gülnihal Ç., Alisya B.C. ve Hacı İ.S. isimli şahıslar yakalanarak tutuklanmışlardı.
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