Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.53 oranında düşüşle 7854 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.53 oranında düşüşle 7854 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.99 oranında düşüşle 9754 puan, sanayi endeksi yüzde 0.49 oranında azalışla 11614 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.99 oranında düşüşle 9754 puan, sanayi endeksi yüzde 0.49 oranında azalışla 11614 puan seviyesinden işlem görüyor.