Boğazda arıza yapan yük gemisi korku yarattı!

İstanbul Boğazı’nda yine bir yük gemisinin arıza yapması nedeniyle tehlike yaşandı. Arıza yapan kuru yük gemisi Kıyı Emniyetine ait kurtarma römorkörleriyle Türkeli Demir Sahası’na çekildi.

İzmit'ten Romanya'ya gitmek için hareket eden 100 metre boyundaki Prıncess Ayana isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan Karadenize geçiş yaptığı sırada makine arızası yaptı.İstanbul Boğazında arızalanan yük gemisinin bir tehlike yaratmaması için Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri devreye girdi. Arıza yapan kuru yük gemisi, sevk edilen Kıyı Emniyeti'ne ait Kurtarma -18 römorkörü eşliğinde Türkeli Demir Sahası'na çekilerek demirletildi.