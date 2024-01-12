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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan Pazar'ı işaret etti! AK Parti'nin belediye başkan adayları açıklanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Başkan Erdoğan Pazar'ı işaret etti! AK Parti'nin belediye başkan adayları açıklanacak
Ekleme: 12.01.2024 - 14:09 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Pazar'ı işaret etti! AK Parti'nin belediye başkan adayları açıklanacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Geçtiğimiz pazar İstanbul merkezli olarak bazı büyükşehirlerle illerin açıklamalarını yaptık. Şimdi bu hafta da pazar günü Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız. Şu anda ön açıklamaları arkadaşlarımız yapıyor. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. Pazar günü inşallah Ankara merkezli olarak büyük ihtimalle ATO Kongre Salonu'nda bu toplantımızı yapıp yine büyükşehirlerle kalan illerimizin açıklamasını yapacağız. Bugün yine il merkezimizde İstanbul'umuz ve çevreyle ilgili bir çalışmayı bugün yarın devam ettireceğiz.

Cumhur İttifakı olarak bizim başından itibaren gayet samimi bir havada Cumhur İttifakı olarak neler yapabiliriz, arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor, arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda geldikleri nokta nedir bunların değerlendirmesini yapıyoruz. Yine Devlet Bey'le dün bu minval üzere çalışmamızı yaptık. Malum Manisa ve Mersin'de büyükşehir olarak şu anda MHP çalışmalarını sürdürüyor. Onlar da bu çalışmalarda gayet güçlü bir şekilde gerek Büyükşehir adayı noktasında gerek ilçeler üzerindeki çalışmalarını birlikte arkadaşlarımızla yürütüyorlar. Diğer büyükşehirlerde de bizimle yine aynı kararlılıkta çalışmaları yürütüyoruz. Çok çok emin adımlarla inanıyoruz ki bu seçimlerde Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemediği bir hüsranı yaşatacaktır. Bu konuda teşkilatlarımız çok güçlü el ele vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

ABD ve İngiltere'nin Husilere yönelik saldırıları orantılı değildir.

Teslim ettiğimiz belgelerle İsrail mahkum olacaktır. Netanyahu'nun kaçacak deliği yok.


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