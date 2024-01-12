  • USD: 30,02 - 30,07
  • EURO: 32,91 - 32,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Antalya'ya tatil için gelen kayıp Rus turistin cansız bedenine ulaşıldı

Tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden sonra otele dönmeyen ve haber alınamayan Rus vatandaşının ormanda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 12.01.2024 - 17:33 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
Antalya'ya tatil için gelen kayıp Rus turistin cansız bedenine ulaşıldıTürkiye'ye tatil için gelen Rus kadından bir süredir haber alınamıyordu.

Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı otelde kalan Nadezhda Larygina, 4 Ocak'ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi.

8 Ocak'ta dönüş bileti bulunan ve otele dönmediği tespit edilen turistin havalimanından da çıkış yapmadığı saptandı.

40 kişilik ekip aradı

Nadezhda Larygina'nın otel odasında eşyaları ve belgeleri bulunurken, cep telefonunun ise olmadığı belirlendi.

Larygina'nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepe mevkisinde arama çalışması başlatıldı. 10 Ocak'tan bu yana yoğun şekilde sürdürülen aramalara AFAD, KEMKUT, MAKSAT, AKUT, SKUT, İHH ve ANDA üyelerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik ekip katıldı.

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kameralardan incelemeler yaptı.

Cep telefonuna ulaşıldı

Ekipler Nadezhda Larygina'nın konakladığı otel odasındaki eşyaları arasında bulunamayan cep telefonuna dün akşam saatlerinde dağlık bölgede ulaştı.

Larygina'nın telefonu incelenmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, aramalar da bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Antalya'ya tatil için gelen kayıp Rus turistin cansız bedenine ulaşıldı

Ormanda cansız bedeni bulundu

Dün akşam ara verilen çalışmalar, bu sabah yeniden başladı. Öğle saatlerinde ekipler, Kiriş Mahallesi yoluna yaklaşık 400 metre uzaklıktaki ormanda Nadezhda Larygina'nın cansız bedenini buldu.

Düz bir zeminde yerde hareketsiz yatar vaziyetteki Nadezhda Larygina'nın yanında biri boş, diğeri dolu iki içki şişesi olduğu tespit edildi.

Larygina'nın bulunduğu noktanın cep telefonuna ulaşıldığı bölgeye yakın olduğu öğrenildi

Antalya'ya tatil için gelen kayıp Rus turistin cansız bedenine ulaşıldı

Soruşturma başlatıldı

Rus turistin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından ekipler tarafından kara yoluna kadar taşındı. Burada ambulansa alınan Nadezhda Larygina'nın cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Larygina'nın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Emekliye zam yolda! Cevdet Yılmaz: En düşük emekli maaşı alanlara dönük çalışıyoruz
MİT Avrupa'ya kaçmaya çalışan sözde sorumlu terörist Serhat Bal'ı yakaladı
Başkan Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Gazze'de can kaybı 23 bin 708'e yükseldi
İtfaiyede rüşvet çarkı deşifre oldu: 18 şüpheli gözaltına alındı
Futbolda Seçil Erzan vurgunu! 2. kez hakim karşısında: İşte ifadeleri...
CHP’li belediyede sokak hayvanlarına vahşet: İğneyle uyutup ormanlık alana attılar!
Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu için resti çekmişti! Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den sert çıkış: Hayırsız evlat!
SSB Başkanı Görgün'den heyecanlandıran Milli Muharip Uçak açıklaması
İBB, vatandaşı isyan ettirdi! Pendik'teki metro çalışmasında dinamit patladı: Binalar hasar aldı..
İBB tesisindeki cinayette kan donduran paylaşım: Seni ölmekten beter edeceğim!
ABD ve İngiltere Yemen’i vurmasının ardında Rusya harekete geçti! Flaş BMGK hamlesi
Kabine emekliye ek zammı görüşecek! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam yolda... .
İstanbul'a demiryolu müjdesi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Bu yıl içinde ihaleye çıkacak
CHP'de 'Behzat Ç.' operasyonu! Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında kriz patlıyor!
Fransa'da yeni kabine açıklandı! Gabriel Attal, sevgilisini bakan yaptı
CHP Hatay'a yeniden Lütfü Savaş'ı aday gösterdi! Özgür Özel nedenini açıkladı
Zehir tacirlerine büyük darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu! 305 kişi yakalandı...
Savaş Kızıldeniz'e sıçradı! ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu
Hafize Gaye Erkan, 2024'ün dezenflasyon yılı olacağını belirtti
14 Ocak'a dikkat! Türkiye için dönüm noktası: Böyle bir sabah daha olmayacak...

14 Ocak'a dikkat! Türkiye için dönüm noktası: Böyle bir sabah daha olmayacak...

Sürücüler 1 Şubat tarihine dikkat! Ödemeyen trafikten men edilecek

Sürücüler 1 Şubat tarihine dikkat! Ödemeyen trafikten men edilecek

Türk mühendisler yerli ve milli kaynaklarla 3,5 yılda üretti: 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde! 3 milyon 256 bin adet

Türk mühendisler yerli ve milli kaynaklarla 3,5 yılda üretti: 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde! 3 milyon 256 bin adet

Maaş zamları e-Devlet'te: Hemen kontrol edin, 2024 maaşınızı öğrenin

Maaş zamları e-Devlet'te: Hemen kontrol edin, 2024 maaşınızı öğrenin

Apple CEO’su Tim Cook'un 2023'te ne kadar kazandığı belli oldu

Apple CEO’su Tim Cook'un 2023'te ne kadar kazandığı belli oldu

ABD'ye kutup soğukları geliyor! Uzmanlar 'soğuk ısırması'na karşı uyardı: 10 dakika bile yetiyor

ABD'ye kutup soğukları geliyor! Uzmanlar 'soğuk ısırması'na karşı uyardı: 10 dakika bile yetiyor