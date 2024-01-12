Antalya'da trafikte hareketli anlar! Yol vermeyen otobüsün camını patlattı

Gün geçmiyor ki trafikte kavga çıkmasın.Antalya'nın Alanya ilçesinde sefer halinde olan Bünyamin Kahveci idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü, kimliği belirsiz bir araç sürücüsünün saldırısına uğradı.Otobüs kırmızı ışıkta durduğu sırada yanında duran otomobilden inen ve kimliği belirlenemeyen sürücü, yumruk atarak camı patlattı.Saldırgan sürücü aracına binerek olay yerinden ayrıldı.Saldırıya uğrayan ve kırılan camın isabet etmesi sonucu yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.Yedek kaptan ise olayın ardından jandarmaya giderek şikayetçi oldu.Yedek kaptan İbrahim Demir, 'Alanya'dan Antalya istikametine giderken Alarahan Kavşağı'na yaklaştığımız sırada arkamızdan bir araç kornaya basarak yol istedi. Müsait olmadığımız için lambalara kadar onu arkamızda tuttuk. Yol verdiğimizde bir anda solumuza geçip küfretti, araçtan inip cama yumruk atıp camı patlattı.' dedi.