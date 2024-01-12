Antalya'da denizi kirleten ticari gemiye 16 milyon TL ceza

Antalya’da kirli balast tahliyesi yaparak denizi kirlettiği tespit edilen yabancı bayraklı ticari bir gemiye 16 milyon TL ceza kesildi.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya Limanı'nda bulunan yabancı bayraklı ticari geminin kirli balast tahliyesi yaparak deniz kirliliğine sebebiyet verdiği tespit edildi. Bahse konu ticari gemiye 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden 16 milyon TL idari para cezası uygulanırken, ticari gemi hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.