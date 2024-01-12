Altın gram fiyatı için yön yukarı! İslam Memiş yatırımcıları uyardı: O seviye alım fırsatı...
Altın gram fiyatı haftanın son işlem gününde yükseliş yakaladı. Piyasalarda tüm gözler altın fiyatlarını etkileyecek olan ABD enflasyon verisindeydi. Beklentilerden yüksek gelen veri sonrası ons altın kısmi düşüş yaşadı ancak kısa sürede kayıplarını geri aldı. Altın gram fiyatı ise ons tarafından destek bularak yükselişini güçlendirdi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, flaş altın yorumlarında bulundu. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar...
Altın gram fiyatı yükselişini kısmi olsa da güçlendirdi. ABD enflasyon verisi sonrası altın fiyatları kısa süreli düşüş sonrası hemen toparlanarak ibresini yukarıya çevirdi. Bu kapsamda 'Altın fiyatları artacak mı düşecek mi' sorusu yanıt aramaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş çarpıcı altın yorumlarında bulundu.
İSLAM MEMİŞ'DEN ALTIN YORUMU
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki hareketlilik sonrası altın beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
'ONS ALTIN TEKRAR TOPARLANDI'
İslam Memiş'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
'ABD verisi açıklandıktan sonra altın fiyatları tarafından kısmen bir gerileme gördük. Ancak kayıplarını tekrar geri aldı. Yine enflasyon altın fiyatlarına pozitif yönde katkı sağlayan bir süreç olduğu için ons altın tekrar toparlandı.
'DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL'
Ons altın 2035 dolar ile 20 dolar tekrar yükseldi. Ben düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Geçici bir enflasyon yok benim gözlemlediğim kadarıyla.
Enflasyon altın fiyatlarını olumlu etkiler. Özellikle Fed'in para politikalarında piyasaların genel kanısı yılın ikinci yarısında faiz indirimi yapılacağı yönünde. Benim kişisel kanaatim de bu yönde.
'ALTIN TEKRAR YÜKSELİŞ TRENDİNDE OLACAK'
Dolayısıyla altın fiyatları hem Fed'in faiz politikaları hem de enflasyon nedenli tekrar yükseliş trendinde olacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla altın fiyatlarındaki düşüşler kalıcı değil.
ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT
Altın bir alım fırsatı sunuyor özellikle bu hafta. Yatırımcılar ona göre tedbirlerini alması lazım.
'ALTIN GRAM FİYATI SERBEST PİYASADA 2050 LİRA SEVİYESİ ALTINA SARKMADI'
Bu yatay süreçte yatırımcılara altın kesinlikle bir alım fırsatı veriyor. Yatırımcıların ona göre değerlendirme yapması lazım. Gram altın serbest piyasalarda 2050 lira seviyesi altına sarkmadı. Tekrar şu anda 2060 TL seviyesi üzerinde. Ben yükseliş yönlü beklentimi koruyorum.
İŞTE ONS VE GRAM ALTIN TAHMİNİ
Bu yıl için ons altında 2350 dolar gram altında ise 3000 TL seviyesi beklemeye devam ediyorum'
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALIŞ(TL) 1.973,58
SATIŞ(TL) 1.973,86
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 3.343,00
SATIŞ(TL) 3.380,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 13.334,00
SATIŞ(TL) 13.461,00
ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 2.039,72
SATIŞ(USD) 2.040,03
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR
ALIŞ(TL) 1.865,77
SATIŞ(TL) 1.882,12