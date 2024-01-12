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Altın fırtınası geliyor! Tarih verildi

Gram altında alarm verildi. Uzman isim tarih vererek açıkladı. Altın borcu olan o güne kadar verecek, yatırım yapan altın stoklayacak. Bakın gram altın ne kadar olacak…

Ekleme: 12.01.2024 - 09:28 Güncelleme: 12.01.2024 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Altın fırtınası geliyor! Tarih verildiYeni yılın başlamasıyla birlikte, yatırımcılar ve vatandaşlar, finansal piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Özellikle altın fiyatları, bu dönemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, elinde altını olan ve altın borcu bulunan yatırımcılar için önemli açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş, yaptığı değerlendirmede, yeni yılla birlikte gram altının yeni rekorlara imza attığını belirtti.

Ancak, asıl finansal kasırganın henüz başlamadığını vurgulayan Memiş, önümüzdeki günlerde altın piyasasında kritik bir tarih öngördü.

Altın yükseliyor

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, milyonlarca yatırımcı ve vatandaşın merakla beklediği soruları yanıtladı. Borsa İstanbul'un son durumu hakkındaki değerlendirmeleriyle dikkat çeken ünlü ekonomist, yatırımcılara önemli bilgiler verdi.

İslam Memiş, yaptığı açıklamada, “Borsa İstanbul 100 Endeksi 7874 puanda. Yüzde 1.78'lik değer artışı vardı dün. 7800 üzerinde bir kapanış daha yaparsa yukarıda 8050 puan var. Ancak 7800 üzerinde kapanış olmazsa tekrar 7200 ve 7700 aralığını takip edeceğiz. 7897'ye kadar yükseliş görmüştük, günü güzel kapattı. Bankacılık sektöründeki yükselişler dikkat çekiciydi. Şu anda pozitif seyir devam ediyor.” sözlerine yer verdi.

Gram altında tarihi gün

Ünlü ekonomist, gram altın fiyatlarının değerlendirerek, şubat-mart aylarına göre şu anda çok uygun olduğunu vurguladı.

Memiş'in açıklamalarına göre, yaz aylarında gram altın fiyatlarında 2700 TL seviyelerinin beklendiği bir döneme giriyoruz. Ancak İslam Memiş, 2024 yılının sonunda altın fiyatlarının 3000 TL'yi aşabileceğini ön görüyor.

Ekonomist, gram altının hala uygun fiyatlı olduğunu vurgulayarak, elinde Türk Lirası bulunan yatırımcıların bu dönemde altın alımı yapabilecekleri bir fırsatla karşı karşıya olduklarını söyledi. İslam Memiş, bu avantajlı durumun Perşembe gününe kadar değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
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