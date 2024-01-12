ABD'ye kutup soğukları geliyor! Uzmanlar 'soğuk ısırması'na karşı uyardı: 10 dakika bile yetiyor

ABD'de bu akşamdan itibaren ülkenin orta kesimleri kutup soğuklarının etkisi altına girecek. Hava sıcaklığının eksi 20 ila 30'a kadar düşmesi beklenirken ayrıca kuvvetli fırtınaların bazı bölgelerde hava sıcaklığını eksi 50'ye kadar düşürmesi bekleniyor.Söz konusu hava dalgasıyla ülkede kış mevsiminin en soğuk günlerinin yaşanması bekleniyor.Ülkenin orta kesimlerinde yaşayan 15 milyondan fazla kişi için soğuk hava uyarısı verilirken soğuğa 10 dakika maruz kalmanın bile soğuk ısırmasına yol açabileceği kaydedildi.Soğuk ısırması diğer adıyla soğuk yanığı... Eksi 2 ila eksi 10 santigrat derece soğuğa maruz kalan vücuttaki deri ve diğer dokularda meydana gelen cilt hasarı.Soğuk ısırığında en fazla kulaklar, burun, çene, eller ve ayaklar etkilenir.Uzun süreli soğuğa maruz kalındığı durumda donan uzuvların geri dönüşümü olmayabilir. Bu durum, vücutta herhangi bir yeri etkileyebileceği gibi karıncalanma, soğukluk, uyuşukluk belirtileriyle ortaya çıkar.Soğuk ısırmasının nedeni vücudun aşırı soğuk karşısında kendini korumaya almaya çalışmasıyla başlar. Vücut soğuk ile karşılaştığında, damarlar daralarak ısıyı korumaya çalışır. Daralan damarlar sonucunda kol, bacak gibi ekstremitelere kan akışı yavaşlar. Ekstremitelere daha az kan geldikçe, bu bölgeler daha çok soğur ve donar. Donan bölge bir süre sonra kan akışı düzelmezse doku kaybı olarak ölür.Soğuk hava koşullarına maruz kalmakBuzla, dondurucu metallerle veya çok soğuk sıvılarla doğrudan temas etmekBulunan koşullara uygun olmayan, soğuk, rüzgarlı veya yağışlı havaya karşı koruma sağlamayan veya çok dar kıyafetler giymekSoğukta ve rüzgarda çok uzun süre dışarıda kalmakDüşük rüzgar hızlarında bile hava sıcaklığı eksi 15 derecenin altına düştüğünde risk artabilir.Buz yanığının tedavisi belirtilerin ciddiyetine göre değişir. Ancak her türlü durumda acil olarak hastaneye başvurmak önemlidir. Etkilenen bölgenin kan akışı sağlanmaya ve hasarın daha fazla ilerlemesini durdurulmaya çalışılır. Donmuş bölgelere sıcak sünger koyulabilir. Cilt ısındıkça sinirlerde ağrılar artabileceğinden ağrı kesici verilebilir. Ciltte ne kadar hasar olduğunu görebilmek için MR görüntüsü çekilebilir.Nekroza dönüşen bölgeler varsa o yerler kazınabilir. Bölge kazınmazsa, vücuda enfeksiyon dağılır.Soğuk yanığının önlemenin yolları önlemenin çeşitli yolları bulunur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:1. Giysilerin vücudu sıkmaması, biraz gevşek kalması gerekir. Sıkı kıyafetler donma riskini arttırır. Üç kat giyinmek yeterli olacaktır.2. Bir şapkanız olmalı ve bu şapka kulak, kafa bölgesini iyice sarmalıdır.3. Ellerinizi korumak için eldiven takabilirsiniz.4. Soğuk havada ayaklar da çok etkilenir. Bir çift kalın yün çorap ve sıcak tutan, su geçirmeyen botlar giyerek buz yanığından kaçınabilirsiniz.5. Soğuk havada bu kadar kıyafetten dolayı nem olabilir ve bu terletebilir. Eğer terleme olursa 1-2 dakikalığına fermuarı açabilirsiniz.6. Terleme önlenmezse ıslak kıyafetlerle karşı karşıya gelinir ve bu da donmayı destekler.7. Susuz kalmamaya özen gösterin, vücudun su dengesini koruyun.