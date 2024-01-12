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ABD ve İngiltere Yemen’i vurmasının ardında Rusya harekete geçti! Flaş BMGK hamlesi

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin gece yarısı Yemen'i vurmasının ardından Rusya harekete geçti. Husilere karşı başlatılan hava harekatları sonrası Kremlin BMGK'yı acil toplantıya çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova "ABD ve İngiltere'nin saldırılarının bölgede yıkıcı etkileri olacak" dedi.

ABD ve İngiltere Yemen’i vurmasının ardında Rusya harekete geçti! Flaş BMGK hamlesi
Ekleme: 12.01.2024 - 11:44 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
ABD ve İngiltere Yemen’i vurmasının ardında Rusya harekete geçti! Flaş BMGK hamlesi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 98. güne girilirken, ABD ve İngiltere ordusu Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husileri vurdu.

ABD ve İngiltere tarafından gece boyunca düzenlenen saldırılarda İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'nın kuzeyindeki bir askeri üs, Hudeyde Havalimanı çevresi, Saada ili ve Zamar şehrindeki bazı noktalar, askeri birlikler hedef alındı.

ABD ve İngiltere Yemen’i vurmasının ardında Rusya harekete geçti! Flaş BMGK hamlesi

Saldırıların ardından Rusya harekete geçti. Rusya'nın BM Daimi Misyonu sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantıya çağırdı.

Açıklamada, 'Rusya; ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nin 12 Ocak'ta acil olarak toplanmasını talep etti' denildi.

Rusya, bu paylaşımın hemen ardından yaptığı başka bir açıklamada toplantı talebinin kabul edildiğini belirterek, '12 Ocak 2024 tarihli oturumlar;

ABD ve İngiltere Yemen’i vurmasının ardında Rusya harekete geçti! Flaş BMGK hamlesi

Filistin meselesi ve Orta Doğu'daki durum, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili açık oturum. Oturumlar New York saatiyle 10.00'da (TSİ 18.00) başlayacak' ifadelerine yer verildi.

ABD ve İngiltere Yemen’i vurmasının ardında Rusya harekete geçti! Flaş BMGK hamlesi

RUSYA, YEMEN'E YAPILAN OPERASYONLARI ELEŞTİRDİ

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husilere gerçekleştirdiği hava operasyonlarının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan tepki geldi.

Zaharova, 'ABD ve İngiltere'nin düzenlediği hava saldırıları, Anglo-Saksonların BM Güvenlik Konseyi kararlarını çarpıtmasının ve kendi yıkıcı amaçları doğrultusunda bölgedeki durumu tırmandırmak adına uluslararası hukuku tamamen hiçe saymasının bir başka örneğidir' ifadelerini kullandı.

ABD ve İngiltere Yemen’i vurmasının ardında Rusya harekete geçti! Flaş BMGK hamlesi

İRAN'DAN TEPKİ

İran, ABD ve İngiltere'nin Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere ait askeri noktaları havadan ve denizden vurmasını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bu saldırılarla Yemen'in egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ve uluslararası yasa ve düzenlemelerin açık bir şekilde ihlal edildiğini ifade etti.

Kenani, 'Bu saldırılar, ABD ve İngiltere'nin, siyonist rejimin Gazze Şeridi'nde tam ablukasına ve mazlum Filistin halkına karşı işlediği savaş suçlarına desteğin devam etmesi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir' ifadelerini kullandı.

ABD ve İngiltere Yemen’i vurmasının ardında Rusya harekete geçti! Flaş BMGK hamlesi

Saldırıların bölgede güvensizliği ve istikrarsızlığı körüklemekten başka bir sonuç doğurmayacağını vurgulayan Kenani, 'Siyonist rejim, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da saldırılarını ve savaş suçlarını sürdürürken, ABD ve İngiltere siyonist rejime desteğini genişleterek dünya halklarının dikkatini bu sahte, cani ve saldırgan rejimin Filistin halkına karşı işlediği suçlardan saptırmaya çalışıyor' açıklamasını yaptı.

Bu tür saldırıların tekrarlanmasının bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik açısından doğuracağı sonuçlardan endişe duyduğunu dile getiren Kenani, uluslararası toplumdan tepki ve eylemlerle bölgede savaşın, istikrarsızlığın ve güvensizliğin yayılmasının önlenmesini istedi.

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