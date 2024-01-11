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Yurt dışına kaçacaklardı... 10 terörist yakalandı

Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 10 terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

Ekleme: 11.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Yurt dışına kaçacaklardı... 10 terörist yakalandıEdirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 2 günde gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında 1'i terör örgütü PKK, 9'u FETÖ üyesi 10 şüpheli yakalandı.

Yurt dışına kaçmak isterken Yunanistan sınırında yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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