Yerel seçimlere doğru! MHP 55 başkan adayını daha açıkladı

MHP, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için 8 il, 40 büyükşehir ilçe ve 7 ilçe olmak üzere 55 yeni adayı daha açıkladı.

Yerel seçim çalışmaları hız kazandı.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.Son olarak partide bir gelişme daha yaşandı.MHP bugün de 8 il, 40 büyükşehir ilçe ve 7 ilçe olmak üzere yeni 55 aday daha açıkladı.İşte MHP'nin açıkladığı aday listesi...