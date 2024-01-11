Uçak bileti alacaklar dikkat! THY'den bir ucuz bilet kampanyası daha

Türk Hava Yolları 11 Ocak 2024 ve 12 Ocak 2024 tarihleri arasında alınan biletlere yurt içi 16 Nisan 2024 ve 30 Mayıs 2024 tarihlerinde kampanyalı bilet imkanı sunuyor.Türk Hava Yolları yurt içi ucuz bilet kampanyasına bir yenisini ekledi. Kampanya 11 Ocak 2024 ve 12 Ocak 2024 tarihleri arasında alınan seyahat biletlerinde 16 Nisan 2024 ve 30 Mayıs 2024 arasındaki biletler için geçerli olacak.Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy Class uçuşlar için indirimli biletler satışa sunuldu.KKTC Ercan Havalimanı'na giden uçaklar için geçerli olmayacak.EcoFLY paketleri, 799 TLExtraFLY paket içerisinde yer alan, İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatları 1179 TL,PrimeFLY paketleri, 1249 TLBu hatlar dışında olan diğer tüm yurt içi uçuşlarda fiyatlar ExtraFLY pakette 1129 TL olarak belirlenirken, PrimeFLY pakette ise 1189 TL olarak belli oldu.