Uçak bileti alacaklar dikkat! THY'den bir ucuz bilet kampanyası daha
Türk Hava Yolları, ucuz bilet kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Kampanya yurt içi uçuşları kapsıyor. 11 Ocak-12 Ocak 2024 tarihlerinde alınan biletlerle 16 Nisan-30 Mayıs 2024 tarihlerinde ucuz fiyattan uçuş imkanı sağlıyor. İşte ucuz bilet kampanyasının detayları...
Türk Hava Yolları kampanyalarına yenilerini ekledi.
Türk Hava Yolları 11 Ocak 2024 ve 12 Ocak 2024 tarihleri arasında alınan biletlere yurt içi 16 Nisan 2024 ve 30 Mayıs 2024 tarihlerinde kampanyalı bilet imkanı sunuyor.
Türk Hava Yolları yurt içi ucuz bilet kampanyasına bir yenisini ekledi. Kampanya 11 Ocak 2024 ve 12 Ocak 2024 tarihleri arasında alınan seyahat biletlerinde 16 Nisan 2024 ve 30 Mayıs 2024 arasındaki biletler için geçerli olacak.
BİLETLER 799 LİRADAN SATIŞA SUNULDU
Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy Class uçuşlar için indirimli biletler satışa sunuldu.
O UÇAKLARDA GEÇERLİ OLMAYACAK
KKTC Ercan Havalimanı'na giden uçaklar için geçerli olmayacak.
KAMPANYA KAPSAMINDA
EcoFLY paketleri, 799 TL
ExtraFLY paket içerisinde yer alan, İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatları 1179 TL,
PrimeFLY paketleri, 1249 TL
Bu hatlar dışında olan diğer tüm yurt içi uçuşlarda fiyatlar ExtraFLY pakette 1129 TL olarak belirlenirken, PrimeFLY pakette ise 1189 TL olarak belli oldu.
Türk Hava Yolları 11 Ocak 2024 ve 12 Ocak 2024 tarihleri arasında alınan biletlere yurt içi 16 Nisan 2024 ve 30 Mayıs 2024 tarihlerinde kampanyalı bilet imkanı sunuyor.
Türk Hava Yolları yurt içi ucuz bilet kampanyasına bir yenisini ekledi. Kampanya 11 Ocak 2024 ve 12 Ocak 2024 tarihleri arasında alınan seyahat biletlerinde 16 Nisan 2024 ve 30 Mayıs 2024 arasındaki biletler için geçerli olacak.
BİLETLER 799 LİRADAN SATIŞA SUNULDU
Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy Class uçuşlar için indirimli biletler satışa sunuldu.
O UÇAKLARDA GEÇERLİ OLMAYACAK
KKTC Ercan Havalimanı'na giden uçaklar için geçerli olmayacak.
KAMPANYA KAPSAMINDA
EcoFLY paketleri, 799 TL
ExtraFLY paket içerisinde yer alan, İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatları 1179 TL,
PrimeFLY paketleri, 1249 TL
Bu hatlar dışında olan diğer tüm yurt içi uçuşlarda fiyatlar ExtraFLY pakette 1129 TL olarak belirlenirken, PrimeFLY pakette ise 1189 TL olarak belli oldu.