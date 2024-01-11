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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tarımsal işletmelere destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretiminde kalite ve verimliliğin artırılmasına yönelik hibe ve desteklerin ülke genelinde sürdürürken yerel işletmelerin geliştirilmesi için de desteklerin bulunduğunu belirtilerek geçen yıl yöresel hayvancılık işletmelerine 14 proje karşılığında 6 milyon 225 bin lira destek sağlandığını bildirdi.

Ekleme: 11.01.2024 - 11:52 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tarımsal işletmelere destek
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tarımsal üretiminde kalite ve verimliliğin artırılmasına yönelik hibe ve desteklemeler ülke genelinde sürdürülürken yerel işletmelerin geliştirilmesi için de desteklemelerde bulunuluyor.

Bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), hayvancılık işletmelerinin altyapısının geliştirilmesi, kapasite ve verimliliklerinin artırılması, daha hijyenik şartlarda üretim yapılarak kaliteli ürün elde edilmesi, daha iyi gen kaynağına sahip sürü oluşturulması amacıyla aile işletmelerinin projelerini destekliyor.

İl tarım ve orman müdürlükleri vasıtasıyla gelen projeler HAYGEM tarafından değerlendiriliyor. Bu kapsamda geçen yıl Balıkesir, Tekirdağ, Aydın, İzmir, Çanakkale, Edirne, Uşak, Samsun, Kastamonu, Afyonkarahisar, Ağrı ve Erzincan'dan 14 yöresel proje değerlendirilerek, toplam 6 milyon 225 bin liralık hibe desteği sağlanması uygun bulundu.

SÜT HİJYENİ PROJELERİ

Süt hijyeni konusunda, il müdürlüklerince ulaştırılan projelerden Balıkesir'de 'Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi Projesi' bütçesine 386 bin 370 lira, Tekirdağ'da 'Süt Sağım Hijyeni Projesi' bütçesine 300 bin lira, Aydın'da 'Küçük Aile İşletmelerinde Sağım Hijyeni Eğitimi Projesi' bütçesine 494 bin lira, İzmir'de 'Süt Sığırı İşletmelerinde Süt ve Sağım Hijyeninin Artırılması Projesi' bütçesine 428 bin lira, Çanakkale'de 'Süt Hijyeni ve Meme Sağlığı Projesi' bütçesine 450 bin lira, Edirne'de 'Süt ve Sağım Hijyeni Projesi' bütçesine 143 bin 845 lira ve Balıkesir'de 'Mandalarda Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi Projesi' bütçesine 229 bin 528 lira destek verildi.

Yetiştiricilere çiftlik koşulları, sağım sırasında personelin hijyeni, memenin sağım öncesi ve sonrası temizliği, bakımı, sağım makinelerinin temizlik ve dezenfeksiyonu, sağılmış sütün toplama merkezlerine hızlı ulaştırılması, bu merkezlerin ürünü uygun sıcaklıkta muhafaza etmeleri ve sütün uygun nakil araçlarıyla işletmelere ulaştırılması gibi konularda eğitimler verilecek.

DİĞER PROJELER

Diğer projelere ilişkin yapılan değerlendirmeler kapsamında da Uşak'taki 'Yaşasın Buzağılar Gülsün Yüzler Projesi'ne 320 bin lira, Samsun'un Bafra ilçesindeki 'Sarpın Köyü Arı Yetiştiricilerinin Kalkındırılması Projesi''ne 400 bin lira, Kastamonu'daki 'Arıcıların Ana Arı İhtiyacının İşletmede Üretilmesi Projesi'ne 564 bin 622 lira ve 'Anadolu Merinosunun Yaygınlaştırılması Projesi''ne 825 bin lira, Afyonkarahisar'daki 'Damızlık Büyükbaş Hayvanlarda Verimliliği Artırma (Kızgınlık Tespiti) Projesi'ne 640 bin lira, Ağrı'daki 'Arılar Yaşasın Hayat Yeşersin Projesi'ne 684 bin lira ve Erzincan'daki 'Damızlık Büyükbaş Hayvancılık Mastitis Tespit Projesi'ne 360 bin lira destek sağlandı.
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