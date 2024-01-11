'Sokaklara çöp 'Atma' diyeceğiz'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, yeni kurdukları 'Atma Derneği'yle yeni bir sosyal sorumluluk projesinin startını verdi. Üsküdar, Fatih ve Şişli belediyeleriyle işbirliğine imza atan Ersoy, projeyle sokakları temiz tutmayı hedefliyor. Projenin lansmanı önceki gün Raffles Hotel'de gerçekleşti. Müzisyen Sinan Akçıl, 2011 yılında seslendirdiği 'Atma' şarkısını sözlerini değiştirerek Dicle Olcay'la proje için yeniden yorumladı. Toplantıda konuşan Pervin Ersoy, 'Sokakları evimiz gibi düşünmeliyiz ve kirletmemeliyiz. Bunun için 'Atma' diyeceğiz' dedi.