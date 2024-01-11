Sivasspor-Galatasaray! Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1'de yayınlanacak.BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 47 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.EMS Yapı Sivasspor ise ligde altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi sonucunda hanesine 24 puan yazdırdı.Galatasaray'da 8 oyuncu, çeşitli nedenlerle EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek.Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ,Sergio Oliveira ve Sacha Boey sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak. Angelino ise teknik heyet kararı ile kadroya alınmadı.Galatasaray'da sarı kart cezası biten Lucas Torreira ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alacak.Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Ali Şaşal, Alaaddin, Appindangoye, Caner, Uğur, Charisis, Hakan, Murat, Saiz, Barrow, Koita.Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Halil.STAT: BG Grup 4 EylülHAKEM: Zorbay KüçükSAAT: 17:00YAYIN: beIN SPORTS 1