  • USD: 29,91 - 29,97
  • EURO: 32,72 - 32,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sivasspor-Galatasaray! Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ekleme: 11.01.2024 - 10:37 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Sivasspor-Galatasaray! Muhtemel 11'lerGalatasaray, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1'de yayınlanacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 47 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

EMS Yapı Sivasspor ise ligde altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi sonucunda hanesine 24 puan yazdırdı.

GALATASARAY'DA 8 EKSİK

Galatasaray'da 8 oyuncu, çeşitli nedenlerle EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ,Sergio Oliveira ve Sacha Boey sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak. Angelino ise teknik heyet kararı ile kadroya alınmadı.

Galatasaray'da sarı kart cezası biten Lucas Torreira ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alacak.

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SİVASSPOR-GALATASARAY!

MUHTEMEL 11'LER

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Alaaddin, Appindangoye, Caner, Uğur, Charisis, Hakan, Murat, Saiz, Barrow, Koita.

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Halil.

STAT: BG Grup 4 Eylül
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 17:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Depremzede bin 912 çocuktan bir tanesi bile kayıp değil.'
MSB resmen duyurdu: Operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı yasaklandı
MSB duyurdu! 2 bin 287 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Fidan'dan CHP'li Deniz Demir'e yanıt!
Murat Kurum Avcılar'da konuşuyor
CHP o ilçelerde aday çıkarmayıp DEM'i destekleyecek! Kirli ittifak kuruldu...
Adulkadir Uraloğlu'ndan Bakırköy-Kirazlı metrosunda inceleme: Kaba işlerin yüzde 97'si tamamlandı
CHP’de belediye adayları çatlağı... Eren Erdem’den ironiyle tepki
Cinsel taciz ve çocuk işçi skandallarıyla gündeme gelmişti: Starbucks’a bir dava daha!
Futbolda fon davasında beklenen gün geldi! Bütün isimler yüzleşecek: Arda Turan, Emre Belözoğlu..
Amanoslara çılgın proje! Start verildi: Ulaşım kısalacak
Özgür Özel PKK ile 'DEM'leniyor! Ankara'da kirli ittifak masası... 'CHP adaylarına olumlu bakıyoruz, İstanbul'da yönetime ortak olmayız'
Sanal bahis çetesini çökerten mail ihbarı! 786 milyon para girişi, 30 milyon dolar kripto para çıkışı
Gazze kasabı Netanyahu'yu 'Soykırım davası' korkusu sardı: Gazze'yi kalıcı olarak işgal veya sivilleri yerinden etme niyetimiz yok
Hataylı depremzedeler CHP'nin Lütfü Savaş kararına tepkili: Bizimle dalga mı geçiyorsunuz...
FETÖ'cü hainleri ihanet yemini ortaya çıktı! Terör örgütünün 'hicret' yapılanması deşifre oldu
CHP'li belediyede çamurlu su rezaleti! Başkan Birol Arslan'dan alay eder gibi açıklama
İşte AK Parti’nin yerel seçim manifestosu: Güvenli dirençli kimlikli şehirler
CHP Parti Meclisi toplantısında tansiyon yükseldi! Bağrışma sesleri koridorları inletti: Salonu terk etti...
Kırmızı bültenle aranan 10 şahıs İstanbul'da yakalandı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Şifresini tuşladı, 130 bin TL dolandırıldı…

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Şifresini tuşladı, 130 bin TL dolandırıldı…

Kandil simidi tarifi: Kıyır kıyır, orijinal, tam ölçülü risksiz tarif! Mis gibi kokuyor...

Kandil simidi tarifi: Kıyır kıyır, orijinal, tam ölçülü risksiz tarif! Mis gibi kokuyor...

Kurtlar Vadisi'nde Epstein detayı: Meğer yıllar önce dizide işlenmiş! Herkes bu sahneyi konuşuyor

Kurtlar Vadisi'nde Epstein detayı: Meğer yıllar önce dizide işlenmiş! Herkes bu sahneyi konuşuyor

Seçmen listeleri ne zaman kesinleşecek? Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak? 10 soruda 31 Mart 2024 yerel seçimleri!

Seçmen listeleri ne zaman kesinleşecek? Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak? 10 soruda 31 Mart 2024 yerel seçimleri!

Kentsel dönüşümde kira desteği arttı! Büyükşehirler için rakam belli oldu

Kentsel dönüşümde kira desteği arttı! Büyükşehirler için rakam belli oldu