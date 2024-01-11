Sanal bahis çetesini çökerten mail ihbarı! 786 milyon para girişi, 30 milyon dolar kripto para çıkışı

Antalya’da, 2022 yılında gelen mail ihbarıyla harekete geçen polis, yaptığı 9 aylık ısrarlı takip sonrasında 16 ili kapsayan dev sanal bahis çetesini çökertti. Antalya, İstanbul, Mersin’de yapılan takipler sonrasında 20 yasadışı bahis ofisi ile 217 kişilik dev organizasyon deşifre edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların incelenen banka hesaplarına 786 milyon 970 bin 407 lira para girişi olduğu, 30 milyon 20 bin 527 dolar da kripto para çıkışı olduğu tespit edildi. Şebekenin sağladıkları haksız kazançla, sahibi ya da ortağı oldukları oto galeriler üzerinden otomobil alım satımı yaparak parayı aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Operasyonda ultra lüks otomobillerinde aralarında bulunduğu 240 milyon değerinde 90 otomobil ile 19 villaya el konuldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne 3 Kasım 2022'de bir grubun yasadışı sanal bahis oynattığı ile ilgili mail ihbarı geldi. Yapılan araştırmaların ardından geçen yıl Nisan ayında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organizasyon içerisindeki şüphelilerin takibi için soruşturma başlatıldı. 9 aylık takip süresinde Antalya, İstanbul ve Mersin'de 20 yasadışı bahis ofisi tespit edildi.Soruşturma kapsamında yapılan takipte kiralanan dairelerin sanal bahis ofislerine dönüştürülerek yasadışı bahis sitelerine para yatırma ve çekme işlemleri yapan 217 kişilik dev organizasyon deşifre edildi. Gerekli delillerin toplanmasının ardından Antalya'da 51, İstanbul'da 22, Mersin'de 12, Gaziantep'te 2, Diyarbakır'da 2 ve Isparta'da 1 kişi olmak üzere 90 şüpheli hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi. 16 ilde organizasyon içinde bulunan 127 kişi de ifadeye çağrıldı.Sanal bahis çetesinin yapılan banka hesapları incelemesinde hesaplara 786 milyon 970 bin 407 lira para girişi olduğu, bu paranın izinin kaybedilmesi amacıyla da 30 milyon 20 bin 527 dolar olarak da kripto hesaplara gönderildiği tespit edildi.Zanlıların kripto varlıklara elde ettikleri parayı kripto platformlara aktarıp izini kaybettirmeye çalıştıktan sonra akrabaları ve güvendikleri kişiler üzerinden araç, ev, arsa, arazi alım satımları yaparak ticari kazanç görüntüsü vermeye çalışıldığı belirlendi.20'Sİ LÜKS 90 OTOMOBİLE EL KONULDUSanal bahis organizatörlerinin galerici maskesi altında araç-alım satım ofislerinin de bulunduğu öğrenilirken, haksız kazançla elde ettikleri paralarla otomobil alım-satım yaptığı tespit edildi. Yasadışı bahis suçuna karışan 37 şüpheli hakkında Suçtan kaynaklanan değerleri aklama suçundan işlem başlatılırken, bu kapsamda operasyonda 6 Porsche, 2 Ford Mustang, 1 Maserati, 11 Mercedes otomobilinde aralarında bulunduğu 20'si lüks 90 araç, 19 villa, 8 arazi, 2 kiralık banka kasası ile kripto para borsalarında ve bankalarda bulunan hesaplara el konuldu.