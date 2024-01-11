Özgür Özel PKK ile 'DEM'leniyor! Ankara'da kirli ittifak masası... 'CHP adaylarına olumlu bakıyoruz, İstanbul'da yönetime ortak olmayız'

Türkiye seçim sath-ı mailine girdi. Yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandık başına gidilmesine sayılı bir zaman dilimi kaldı.Bu süreçte "Büyükşehirleri kaybedeceğiz" endişesine kapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PKK'nın siyasi kolu DEM ile aynı çizgide yürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek PKK partisi ile yakın temas halinde olmaktan geri durmuyor.Göreve geldiğinde HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çakan Özgür Özel takip eden süreçte DEM'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.Daha sonrasında ittifak için DEM'in ayağına giden Özel, PKK'nın 12 askerimizi şehit ettiği kalleş saldırıda da ortak bildiriye imza atmayarak bölücü uzantılarla yan yana saf tutmuştu.Öte yandan DEM'in Batı'da CHP'ye vereceği destek karşılığında bazı talepleri bulunuyor. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İstanbul için belediye yönetimine ortak olmaları şartıyla destek vereceklerini söyledi.Temelli, "İstanbul'da farklı eğilimler var. Dolayısıyla İstanbul'da karar vermek için biraz ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Çalışmalarımız sürüyor. Tabanımızın güçlü olduğu kentlerden biri olduğu için İstanbul'daki kent yönetimine ortak olmak, o kenti yönetmede söz sahibi olmak önemli bir hedef bizim için. Dolayısıyla bu çalışmalarımızı o yüzden titizlikle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.Batıda aday çıkaracaklarını ancak duruma göre geri çekebileceklerini söyleyip son ana kadar kapının pazarlığa açık olduğu mesajını veren DEM'li Sezai Temelli, "Batıda aday çıkaracağız. Ama bir kentte başka bir aday üzerinde kent uzlaşısı sağlanmışsa orada aday çıkarmayacağız. Çıkardıysak geri çekeceğiz. Bu kadar net." dedi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç (ortada) ve Tuncer Bakırhan'ı (sağda) parti genel merkezinde ziyaret etmişti.Tüm bu yaşananların gölgesinde DEM Partisi ittifak yolunda iade-i ziyaret için CHP'yi ziyaret edecek.Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.DEM Parti kaynakları, "masaya bazı kentlere ilişkin somut değerlendirmelerin" konuşulacağını dile getirdi. İstanbul ve İzmir'de iş birliğine açık olacaklarını beyan etti. İzmir için Tunç Soyer ismine olumlu baktıklarını dile getiren DEM'liler, "Tunç Soyer'e olumlu bakıyoruz ama bir şart koşma hali yok" değerlendirmesini yaptı.PKK partisi Mersin'de de CHP adayını destekleyeceklerini ilan edip Vahap Seçer'i işaret ederek "Mersin'de CHP adayına olumlu bakıyoruz" yorumunda bulundu.Hatırlanacağı üzere CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, HDP ile yakın temastan geri durmamış, belediye kadrolarında terörle iltisaklı isimlere yer vermişti.Bir yandan da DEM'in İstanbul'da Esenyurt ve Sultangazi'yi CHP'den talep ettiği konuşuluyor."Büyükşehirleri kaybedeceğiz" endişesine kapılan CHP kadrolarının ittifak uğruna Kandil'e boyun eğen bir tutum sergilemesi toplum vicdanını yaralayan bir unsur olarak kayıtlara geçerken "Atatürk'ün kurduğu partinin düştüğü durum" yorumlarını da beraberinde getirdi.