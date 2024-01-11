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Murat Kurum: Türkiye yüz yılının öncü şehri İstanbul olacak

İstanbul'un trafik sorununa sıkça değinen İBB Adayı Murat Kurum, metronun önemine değinerek, "Modern şehirlerde olduğu gibi metro ağını güçlendirmeliyiz. İstanbul'da metronun ulaşamadığı ilçe bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum: Türkiye yüz yılının öncü şehri İstanbul olacak
Ekleme: 11.01.2024 - 12:08 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:51 / Editör: Ozge Selin
Murat Kurum: Türkiye yüz yılının öncü şehri İstanbul olacak
AK Parti'nin İstanbul Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Hemen her gün bir ilçede vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, yoğun ilgiyle karşılanıyor.

Esnaf ve bölge halkıyla yakından ilgilenen Murat Kurum'un bugünkü adresi ise Avcılar oldu.

'Metro ağını güçlendirmeliyiz'

Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katılan Kurum, burada çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Kurum açıklamalarında, bir kez daha Megakent'in ulaşım sorununa değindi. Burada da metronun önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

Sadece Avcılar'da değil, İstanbulumuzda bugün çile haline gelmiş ulaşım problemini çözebilmek için koca 5 yılda 17 kilometrelik metro hattı ihalesi yaptılar. Yaptıkları işlerde de ilerleme kaydedemediler. Ulaşım sıkıntısını çözmek istiyorsak eğer, modern şehirlerde olduğu gibi metro ağını güçlendirmeliyiz. İstanbul'da metronun ulaşamadığı tek bir ilçe bırakmayacağız.

'Hizmete hasret çeken İstanbul'u görüyorsunuz'

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

'Avcılar'ın ne sıkıntısı varsa ne problemi varsa bir ayağımız da burada olacak. Avcılar hizmetlerin en iyisini hak ediyor.

İstanbul için yola çıktık. Bu yola biz 'İstanbul yolu' diyoruz. Hizmete hasret çeken İstanbul'u görüyorsunuz. İstanbullu kardeşlerim sabırsızlıkla bekliyor.

'Hep sokakta olacağız'

İstanbul da Avcılar'ın dört bir yanında her zamankinden çok gayret edeceğiz. Her sokağıyla mutlu Avcılar için çalışacağız. Hep sokakta olacağız, milletimizin yanında olacağız.

'Sadece İstanbul diyeceğiz'

Biz İstanbul'un meselelerine odaklanacağız. Güzel İstanbul için çalışacağız ve hiçbir zaman polemik içerisinde olmayacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz, sadece İstanbul için çalışacağız.

Kendisi için yüksek oyu veren Avcılar için bir adım bile atmadılar. Avcılar 'Artık yeter' diyor. Siyaset er meydanıdır. İşte bende karşınızdayım ve size söz veriyorum. İBB'nin mührünü alacağız ve Avcılar'ın bu talihini değiştireceğiz. Bu şartımı da koşuyorum. Başkanınız olarak değil evladınız olarak, yanınızda olacağım. Dağ gibi arkanızda duracağım.

'Halkalı'dan metroyu Avcılar'a bir durak daha uzatacağız'

Avcılar'da 1 Nisan'da dönüşüm seferberliğini başlatacağız. En riskli bölgelerde işe başlayacağız. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar Avcılar için çalışacağız. Avcılar'ın İstanbul merkezine uzaklığı 27 kilometre uzaklığında. Avcılar'ın metrosu yok. Metrobüs ve otobüs dışında ulaşım imkanı yok. Bu Avcılar'ın kaderi mi? Tabii ki değil. Göreve gelir gelmez Halkalı'dan metroyu Avcılar'a bir durak daha uzatacağız. Tahtakale mevkiine de yeni metro hattı açacağız. 5 yılda 6 metre ilerlemeyiz. Biz başladık mı bitiririz. Şantiyelerimize hafriyat kamyonu ile orayı doldurmayız. Söz veririz sözümüzü de tutarız. Bizim farkımız bu.

Avcılar'a tesis sözü

25 sene önce inşa edilen kültür merkezi, nikah sarayı ve parklar kullanılıyor. Burada yapılan salona Avcılar sığmıyor. Bu Avcılar'a yapılan haksızlıktır, saygısızlıktır. Her bir kardeşimin memleketinde izim var. Afet oldu, deprem oldu, yangın oldu oradaydım.

81 ilde sayısız tesis yapmış kardeşinizim. Avcılar'da da tesislerimizi kurmaya, yeni kapalı otoparklar yapmaya söz veriyorum. Bu kültür ve spor merkezimizin inşasını bitirince ismini de milletimizin gururu milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu koyacağız. İnşallah Avcılar'a sözümüzün ilk eylem planları çerçevesinde tutmak için inşaatlarımızı başlatacağız.'

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