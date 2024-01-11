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Murat Kurum'dan cemevine ziyaret: Kıymetli canlarımızla buluştuk

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Avcılar Yeşilkent Cemevi ziyaretini paylaşarak, "Sadece İstanbul diyerek yola çıktık" notunu ekledi.

Ekleme: 11.01.2024 - 17:29 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
Murat Kurum'dan cemevine ziyaret: Kıymetli canlarımızla buluştuk
Türkiye bir kez daha seçim atmosferine girdi.

5 yıl boyunca şehir, ilçe ve mahalle yönetimlerinin emanet edileceği isimler 31 Mart günü belli olacak.

Bu kapsamda AK Parti, İstanbul'u Murat Kurum'a emanet etmeyi planladı.

İstanbul adayı Kurum da çalışmalarına hız kesmeden başladı.

Vatandaşlarla sohbet etti

Vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek projelerini anlatan Murat Kurum, esnafın ve halkın da taleplerini dinliyor.

Son olarak Kurum bugün de rotasını Avcılar'a çevirdi. Burada teşkilat buluşmasının ardından Avcılar Marmara Caddesi'nde esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

'Ehli beyt aşığı, kıymetli canlarımızla buluştuk'

Daha sonra Avcılar Yeşilkent Cemevi'ne ziyarette bulundu.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Murat Kurum, 'Sadece İstanbul diyerek yola çıktık. Ehli beyt aşığı, kıymetli canlarımızla buluştuk.' notunu ekledi.

Kurum bir kez daha ayırmadan ayrışmadan İstanbullulara hizmet edeceğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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