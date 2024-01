MSB resmen duyurdu: Operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı yasaklandı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımı ile ilgili emir yayınlandığını ve bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımının kesinlikle yasaklandığı açıklandı.Ayrıca MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL (yüz seksen iki bin altı yüz dokuz lira dört kuruş) olmuştur." dedi.Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasındaki Üçlü Girişim’e yeni üyelerin de katılacağı ve Montrö’nün tehlikeye düşebileceğine dair iddialara cevap verdi.Bakanlık kaynakları İstanbul’da imzalanan mutabakat ile ilgili şu bilgileri paylaştı:“MCM Blacksea (Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu) Türkiye’nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri’nin katılımı ile kıyıdaş ülkelerin kurduğu bir mayın temizleme grubudur. Bu organizasyon Karadeniz sahildar ülkelerinin organizasyonudur.İmzalanan Mutabakata göre, organizasyon yapısı içerisinde üç ülkenin Deniz Kuvvetleri Komutanlarından oluşan bir komite yılda iki defa toplanacaktır. Bu komite görev grubunun faaliyetleri ve uygun şartlar oluştuğunda, savaşın bitmesini müteakip katılacak ülkelerin belirlenmesi ve kabul edilmesi konularında oy birliği ile karar alacaktır.Kıyıdaş olmayan müttefiklerimizin bu organizasyona katkı beklentileri değerlidir ancak oluşturulan bu inisiyatif sadece üç kıyıdaş müttefik ülke gemilerine açık olacaktır. Karadeniz’e kıyıdaş diğer ülkelerin mutabık kalınan ve belli alanlardaki katkıları zaman içinde ve şartlar oluştuğunda yine üç ülkenin oybirliği ile gerçekleşebilir.Montrö anlaşması kurallarının uygulatılması titizlikle sağlanmaktadır. Karadeniz’de istikrarın teminatı Montrö Sözleşmesi’dir. İngiltere’nin Ukrayna’ya sattığı Mayın Avlama gemileri, savaş bitmeden Karadenize giremez. İngiltere’ye bu durum daha önce bildirildi ve kendilerinin de bu konuda şuan için bir talebi yoktur.MCM Blacksea kapsamında; her ülkeden birer mayın avlama gemisi ve bir komuta kontrol gemisi olmak üzere toplam 4 gemi Karadeniz’de görev yapacaktır.”Tuzla Piyade Okulu’nda yaşanan olayla ilgili Yüksek Disiplin Kurulu’nun toplanıp toplanmadığına ilişkin bir soru üzerine Bakanlık kaynakları şunları söyledi:“Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her olayda olduğu gibi bu olayda da hukuk çerçevesinde hareket etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu Ocak ayı ikinci yarısında toplanacak olup, inceleme/araştırmanın tamamlanmasını müteakip en doğru ve objektif karar verilecek ve Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi kamuoyu ile paylaşılacaktır.”Bakanlık kaynakları, Türk savaş uçaklarının bir kaç gün önce İdlib üzerinde uçuş gerçekleştirdiğine dair haberlere ilişkin olarak şunları söyledi:“07 Ocak 2024 tarihinde İdlib’teki üs bölgelerimizi tehdit edebilecek ve milliyeti belirlenemeyen insansız hava aracı tespit edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından derhal önleme ve engelleme yapılmıştır. Suriye sınırındaki faaliyetler Rusya Federasyonu ile yakın koordinasyon içerisinde yürütülmektedir.”Operasyon bölgelerinde cep telefonu kullanımına ilişkin ne tür tedbirler alındığına ilişkin soru üzerine MSB kaynakları şu bilgileri paylaştı:“Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımı ile ilgili emir yayınlanmıştır. Ve bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır. Hudut, harekat/operasyon bölgelerinde görev alacak personele bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların yaratacağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmeye başlanmıştır. İlgili mevzuat ve emirler hilafında hareket ederek konusu suç teşkil eden paylaşım yaptığı tespit edilen personel hakkında ağır yaptırımlar uygulanacaktır.”MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'taki "Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda şu değerlendirmeleri yaptı;Değerli Basın Mensupları, Millî Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı’na hoş geldiniz.Öncelikle,- Şanlı ecdadımızın vatan sevgisi ve üstün disiplin anlayışıyla zorluklara ve yokluklara tahammülünün simgesi olan Sarıkamış Harekâtı’nın 109’uncu yıl dönümünde şehadete yürüyen kahramanlarımızı,- 103 yıl önce kazanılan Birinci İnönü Zaferi’nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere harekâta komuta eden İsmet İnönü’yü ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını,- Bu vesileyle tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.Yine, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün değerli annesi Zübeyde Hanım’ı, vefatının 101’inci yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz.Kıymetli Basın Mensupları,Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaya, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir.PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 45 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Böylece, 2023 yılı dâhil etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2.282’ye ulaşmıştır.Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos’ta bulunan terör hedeflerine yönelik 06 Ocak’ta icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 15 hedef başarıyla imha edilmiştir.Azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılan harekâtlarda çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan sökülüp atılıncaya kadar terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız tamdır.Operasyonlarımız, gereken yer ve zamanda artan bir etki ve baskıyla sürecektir.Diğer yandan Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir.Değerli Basın Mensupları,Suriye’de, harekât alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri de devam etmektedir.Nitekim, son bir haftada 7 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 35 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Böylece; 01 Ocak 2023’ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 533’e, etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 1.564’e ulaşmıştır.Bölgede;- Güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta,- Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda;- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 132 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 1’i PKK/YPG terör örgütü mensubudur. 2.843 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.- Böylece, 2024 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 148’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 3.585 olmuştur.Değerli Basın Mensupları,Türkiye, kritik bölge ve coğrafyalarda getirdiği çözüm önerileri ve istikrara sunduğu katkılarla müzakere süreçlerinin vazgeçilmez bir ülkesidir.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de; terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasının yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmektedir.Bu kapsamdaki çabalarımızdan biri de Karadeniz’deki güvenliğin sürdürülmesine yöneliktir. Bilindiği üzere Ukrayna’da başlayan savaş sonrası Karadeniz’e kıyıdaş ülkeler bu savaştan farklı şekillerde etkilenmiştir.Bu çerçevede ülkemiz;- Bölgesel sahiplik ilkesi doğrultusunda Karadeniz’deki dengeyi sağlayan ve bölgenin güvenliği konusunda büyük önem arz eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni dikkatle, sorumlu ve tarafsız bir biçimde uygulamakta,- Diğer yandan, savaşın başlaması ile birlikte Karadeniz’de sürüklenen mayınlardan dolayı oluşan risk ve tehditleri ortadan kaldırmak için kıyıdaş müttefiklerle iş birliğini geliştirmektedir.Ülkemizin öncülüğünde, Karadeniz’deki mayın tehlikesine karşı, Romanya ve Bulgaristan ile başlattığımız “Üçlü Girişim” kapsamında Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea) imza töreni Sayın Bakanımız, Romanya Savunma Bakanı ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısının katılımıyla bugün İstanbul’da gerçekleştirilmektedir.Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı ile ortaya konulacak iş birliğinin; seyrüsefer güvenliği başta olmak üzere Karadeniz ve bölge güvenliğine önemli katkılar sağlamasını temenni ediyor; söz konusu mutabakatın ülkelerimize, Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.Diğer taraftan Sayın Bakanımız; 5 Ocak’ta Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi’ni kabul etmiş, 8 Ocak’ta Azerbaycanlı gazilerimiz ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya gelmiş, 9 Ocak’ta ise Ukrayna ve Gambiya’nın Ankara Büyükelçilerini kabul etmiştir.Ayrıca, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki “İkili Savunma Sanayi İş Birliği” faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı başkanlığındaki heyet tarafından ülkemize bir ziyaret gerçekleştirilmektedir.Söz konusu ziyaret kapsamında bugün (11 Ocak) Sayın Bakan Yardımcımız Celal Sami TÜFEKCİ başkanlığında “Savunma Sanayi Alanında İkili İş Birliği” toplantısı icra edilmekte, ayrıca heyet tarafından savunma sanayi firmalarımızın önde gelen temsilcileri ile görüşmeler yapılması planlanmaktadır.Öte yandan, Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyoruz.Krizin en başından bu yana, yalnızca bölgenin değil tüm dünyanın güvenlik ve huzuru için acil ve kalıcı ateşkesin tesis edilerek çatışmaların sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz.İsrail’in işgali son bulmadan sorunun çözülemeyeceğini; egemen ve bağımsız Filistin devletinin bir an önce kurulması gerektiğini tekrar belirtiyoruz.Bilindiği üzere “Bedelli Askerlik” tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL (yüz seksen iki bin altı yüz dokuz lira dört kuruş) olmuştur. 08 Ocak 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.Sonuç itibarıyla başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları;- Cumhuriyetimizin ikinci asrında,- Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda,- Terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda, kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir.