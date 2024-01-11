MSB duyurdu! 2 bin 287 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen haftalık bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin son rakamlar paylaşıldı.Buna göre, son bir haftada 45 terörist, 2023 dahil 2 bin 287 terörist etkisiz hale getirildi.Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 06 Ocak'ta icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 15 hedef imha edildi.FETÖ ile mücadele de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla devam ediyor.Suriye'de, harekat alanlarımızda güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri de devam ediyor.Son bir haftada 7 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 35 terörist etkisiz hale getirildi.01 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 533'e, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1.564'e ulaştı.Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 132 şahıs yakalandı.Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi, 2.843 şahıs ise hududu geçemeden yakalandı.Böylece, 2024 yılı başından bugüne hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 148'e yükseldi.Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 3.585 oldu.