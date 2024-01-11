Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, Sinop ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Van'ın güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Van'ın güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak için 'sarı' ve 'turuncu' kodla uyarıda bulunuldu.Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 5°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 5°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTEKİRDAĞ °C, 4°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 3°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 11°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 11°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıANTALYA °C, 17°CParçalı bulutluISPARTA °C, 8°CParçalı bulutluMERSİN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Yozgat, Niğde ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 6°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 1°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıKONYA °C, 5°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 2°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 4°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 8°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.RİZE °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluSAMSUN °C, 9°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 4°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.AĞRI °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıERZURUM °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlıMALATYA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurluVAN °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, güneyinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinden kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.MARDİN °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.