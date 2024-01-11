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Kurtlar Vadisi'nde Epstein detayı: Meğer yıllar önce dizide işlenmiş! Herkes bu sahneyi konuşuyor

Dünya "Epstein" dava dosyalarında ortaya çıkan şoke eden skandalları konuşuyor. ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in kurduğu fuhuş ağı dosyasındaki gizlilik kararının kalkmasının ardından ortaya çıkan isimler gündeme bomba gibi düştü. Prenslerden sanatçılara siyasetçilerden Mossad'a uzanan ifşaların yer aldığı Epstein skandalının yankıları sürerken, Kurtlar Vadisi'ndeki meşhur sahne akıllara geldi. Pedofili ve istismar şebekesinin amaçlarından birinin de çocuklardan "adrenokrom" hücreli kan alarak zenginlerin ömrünü uzatmak olduğu iddia edilmişti. Kurtlar Vadisi dizisinde bahse konu olan olayın işlendiği ortaya çıktı. İşte yeniden gündem olan o sahne...

Ekleme: 11.01.2024 - 14:13 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:30 / Editör: Ozge Selin
Kurtlar Vadisi'nde Epstein detayı: Meğer yıllar önce dizide işlenmiş! Herkes bu sahneyi konuşuyor
Küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel taciz, tecavüz, fuhuş gibi küresel bir organizasyon şebekesi kuran Epstein davası tüm dünyayı dehşete düşürdü.

Epstein'ın kara kaplı defterinden çıkan isimler dünyanın sapkın ve kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Video odalarından, masaj odalarına ve ajandalarda yer alan isimlere kadar her bir satırı mide bulandıran bilgilerle dolu Epstein dosyasında, pedofili sapkınlığıyla tüm dünyayı kirleten ve küçük yaştaki kız çocuklarını hedef alan bir fuhuş çetesi söz konusu.

ABD'nin iki başkanı Bill Clinton ve Donald Trump, İngiliz iş insanı Richard Branson ve Prens Andrew, sayısız sanatçı, işadamı, akademisyen ve çok sayıda ünlü kişi bu sapkın Yahudi'nin ajandasında yer alıyor.

İsrail istihbaratı MOSSAD adına çalıştığı iddia edilen ve bu iğrençlikten büyük paralar kazandığı için ‘milyarder' lakabı takılan sapık Yahudi Jeffrey Epstein'ın dosyasından çıkan isimlere bakıldığında dünyanın nasıl korkunç bir durumla karşı karşıya olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor.

Epstein'ın evlerine video kameralar, hatta video ekibi yerleştirip, önemli kişilere reşit olmayan genç kızları sunup daha sonra tehdit etmek için olanları kayıt altına aldığı biliniyor.

Özellikle New York'taki malikânesinde bunun için özel çekim odası olduğu dava dosyalarında yer alıyor.

Epstein'ın, partneri Ghislaine Maxwell'e karşı açılan davada geçen isimler ABD Bölge Hâkimi Loretta Preska'nın kararı ile kamuoyuna açıklandı.

İsimler, şikâyetçi olan Virginia Giuffre tarafından verilmiş ve aslında 2015'ten beri yargı dosyasında yer alıyor.

Epstein'in pedofili listesinde mide bulandıran isimlerden bazıları şu şekilde;

İsrail istihbaratı MOSSAD adına çalıştığı iddia edilen pedofili milyarder Jeffrey Epstein'ın aynı zamanda çocuklardan aldığı kanları, zenginlere sattığı iddia edildi.

'Adrenochrome' olarak bilinen çocuk kanı, zenginlerin ömrünü uzatmak için kullanılıyor.

0-9 yaş arası çocukların boynundan alınan bu kanı Madonna, George Clooney, George W. Bush, Barack Obama, Hillary Clinton, Lady Gaga, Brad Pitt, Adam Sandler, Celine Dion, Kate Moss, Johnny Deep, Tom Cruise, Marina Abramovich, Jim Carrey, Tom Hanks gibi isimlerin kullandığı iddia ediliyor.

Dünyayı sarsan skandalın yankıları sürerken Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahnede sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Kurtlar Vadisi'nde Epstein detayı: Meğer yıllar önce dizide işlenmiş! Herkes bu sahneyi konuşuyor

Yıllarca gündemden düşmeyen Kurtlar Vadisi dizisinde, 'Adrenochrome' olarak bilinen çocuk kanının zenginlere satılmasının işlendiği ortaya çıktı.

Doktor, 'Majesteleri daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için kanını tazeleyip gençleşecek.' derken, Arthur ise 'Çocuklar ölecek öyle mi?' dedi.

Doktor ise 'Onlar kanlarını vererek ölümsüz olacaklar' yanıtını verdi.

Kurtlar Vadisi'nde Epstein detayı: Meğer yıllar önce dizide işlenmiş! Herkes bu sahneyi konuşuyor

Sosyal medyada binlerce kullanıcı yıllar önce çekilen Kurtlar Vadisi'nde işlenen skandalla ilgili sahneye yorum yağdırdı.
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