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Kandil simidi tarifi: Kıyır kıyır, orijinal, tam ölçülü risksiz tarif! Mis gibi kokuyor...

Kandil vesilesiyle tarifi araştıranlar, pastane usulü kandil simidi yapmak istiyor. İşte ağızda dağılan mahlepli veya mahlepsiz kandil simidi için gerekli malzemeler ve tarifi.

Ekleme: 11.01.2024 - 11:55 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Kandil simidi tarifi: Kıyır kıyır, orijinal, tam ölçülü risksiz tarif! Mis gibi kokuyor...
Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili, bugün idrak ediliyor.

11 Ocak Perşembe gününe denk gelen Regaip kandili için dualar semaya yükseliyor.

Müslümanlar için oldukça özel olan kandil günlerinde yapılacak ibadetler öne çıkarken öte yandan da kandil simitleri yapılıyor.

Kandil günü bu tarifi arayanlar için mahlepli-mahlepsiz pastane usulü ağızda dağılan tam ölçülü orijinal kandil simidi tarifini sizler için derledik.

İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz kandil simidi tarifi...

Malzemeler:

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı portakal suyu

1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)

1 çay bardağı ılık su

1 yumurta (sarısı üzeri için ayrılacak)

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı mahlep (isteğe bağlı)

Aldığı kadar un

Üzeri İçin:

1 yumurta sarısı (ayrılan)

Çörek otu veya susam

Yapılışı:

İlk olarak mayayı ılık su ile karıştırın ve mayanın kabarmasını bekleyin.

Geniş bir kaba sıvı yağ, yoğurt, portakal suyu, sirke, yumurta beyazı, tuz, şeker ve mahlepi ekleyin.

Kabaran mayayı da ekleyip karıştırın.

Yavaş yavaş un ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun. Hamurun ele yapışmaması için gerektikçe un ekleyebilirsiniz.

Hamuru örtüp, üzerine bir bez örtün ve mayalanmaya bırakın. Yaklaşık olarak 1-1.5 saat kadar mayalanması için bekleyin.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp simit şekli verin.

Simitleri yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin.

Üzerine ayrılan yumurta sarısını sürün ve çörek otu veya susam serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin. (Yaklaşık 20-25 dakika)

Fırından çıkan sıcak simitleri soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz.
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