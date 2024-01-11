İYİ Parti İzmir’de deprem... İl Başkanı görevden alındı, yönetimden istifa kararı!

İP İzmir'de İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ile İP İzmir Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale arasında yaşandığı iddia edilen tartışmalar kamuoyunda yer almıştı. İddialara göre Özlale'nin başta kampanya süreci olmak üzere çeşitli nedenleri öne sürerek genel merkeze Başkan Bezircilioğlu'nu şikayet ettiği ve Bezircilioğlu'nun istifa etmesini istediği kulislerde yerini almıştı.Süreç ile ilgili çalışma yürüten genel merkezden Bezircilioğlu'na 'istifa et' talimatı geldiği öğrenilmişti. Bezircilioğlu ve yönetiminin ise görevden alma durumunda topluca istifa etme seçeneğini masaya yatırdığı kamuoyuna yansımıştı. İddialar ile ilgili konuşan Ümit Özlale, "Ben 'ya o, ya ben' diyerek genel başkana ya da teşkilat başkanına giderek söylemde bulunacak birisi değilimdir" ifadelerini kullanmıştı.Yaşanan tartışmalar sonrası flaş bir karar alındı. Düğmeye basan İP Genel Merkezi İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu'nu görevden aldı. Görevden alma kararının ardından tüm yönetim kadrolarını görevden istifa etti.