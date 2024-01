İşte AK Parti’nin yerel seçim manifestosu: Güvenli dirençli kimlikli şehirler

AK Parti'nin son şeklini verdiği yerel seçim manifestosu 8 başlıktan oluşuyor. Manifestodaki uzun vadeli planlarda, kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşım ve projeler dikkat çekiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başta Ankara, İzmir, Antalya, Adana gibi büyükşehirler olmak üzere 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacağı 15 Ocak öncesi Genel Merkez'de yoğun mesai yürütüyor.20 ilin belediye başkan adayı henüz kesinleşmezken Erdoğan'ın, aday konusunda kararsız kaldığı illerde son kez bir anket çalışması başlattığı öğrenildi.Erdoğan'ın ocak sonuna kadar İstanbul, Ankara ve İzmir'in ilçe belediye başkanlarını üç ayrı programla açıklayacağı; şubat ayı içerisinde her il ve ilçede ayrıca proje toplantıları düzenleneceği öğrenildi.AK Parti'de, yerel seçimlere yönelik kampanya çalışmaları kapsamında seçim beyannamesine son şekli veriliyor. Beyannameye yazımın yüzde 80'nini aşkın bitti.Beyannamenin giriş kısmında yaklaşık 20 sayfalık bölümünde AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği genel persepektif vizyonda yer alacak. Ayrıca beyanname 8 başlıktan oluşacak.Bu başlıklar arasında: ' Yerel Yönetimler Vizyonu, Güvenli ve Dirençli Şehirler, Katılımcı Belediyecilik, Kültürel Belediyecilik, Sosyal Belediyecilik, Çevre Dostu Belediyecilik, Hizmet Belediyeciliği ve Şehir Ekonomisi.'AK Parti, 15 Ocak pazartesi günü ATO Congresium'da 17 si Büyükşehir olmak üzere 48 il adayını açıklayacak. Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik ismiyle hazırlanan seçim beyannamesi daha sonra partinin yeni konferans salonunda düzenlenecek ayrı programla açıklanması bekleniyor.Öte yandan AK Partinin ilçeler dâhil 1300 adayı için ayrı bir tören hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Şölen havasında yapılması beklenen bu programın da Ankara Kapalı Spor Salonunda düzenlenmesi öngörülüyor.Beyannamede şehirlerin kültürleri ele alınacak. Her ilin kimliğine özgü kavramlar ön plana çıkarılacak. Mahalle kültürünün önemine vurgu yapılacak.AK Parti belediyeciliğini bir üst düzey aşamaya çıkarmak için içeriğinde birçok vaat yer alacak. Şehirler gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkartılacak, insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekânlar haline getirilecek.Hazırlanacak planlar uzun vadeli olacak. Şehirler için kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirilecek. Depreme karşı dirençli şehir vurgusunun yanı sıra yatay mimariye dikkat çekilecek.