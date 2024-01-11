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İstanbul'un barajlarından sevindiren haber! İşte son doluluk oranları...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada yüzde 57,01 olarak ölçüldü.

Ekleme: 11.01.2024 - 15:54 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:54 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'un barajlarından sevindiren haber! İşte son doluluk oranları...Barajlardaki doluluk oranı yağışların etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Son bir haftada yüzde 4,64 artan doluluk oranı, yüzde 52,37'den yüzde 57,01 seviyesine çıktı.

Su miktarı; Alibey'de yüzde 67,66, Büyükçekmece'de 48,95, Darlık'ta 70,33, Elmalı'da 86,31, Istrancalar'da 48,27, Kazandere'de 43,76, Pabuçdere'de 26,88, Sazlıdere'de 39,26, Terkos'ta 47,01 ve Ömerli'de de 75,56 seviyelerinde ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 495,2 milyon metreküp seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan doluluk oranı yüzde 67,66 seviyesinde bulunan Alibey Barajı'ndaki doluluk, dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yaz aylarında toprağın kuraklıktan çatladığı kısımlarda su seviyesinin bir hayli yükseldiği fark ediliyor.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI
İSKİ istatistiklerine göre 11 Ocak tarihli baraj doluluk oranları; 2014'te yüzde 34,64, 2015'te yüzde 75,04, 2016'da yüzde 63,88, 2017'de yüzde 59,86, 2018'de yüzde 66,09, 2019'da yüzde 87,72, 2020'de yüzde 52,42, 2021'de yüzde 21,13, 2022'de yüzde 47,81 ve 2023 yılında ise yüzde 31,56 şeklinde ölçülmüştü.

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