İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.İstanbul'da düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.