İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul’da düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 10 şüpheliye operasyon düzenlendi. 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.