İbrahim Yumaklı: Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldık

Barajlar yapılarak elde edilen enerji miktarı, 21 yılda 45 milyar kilovatsaatten 112 milyar kilovatsaate çıktı.Son 21 yılda hizmete alınan hidroelektrik santrali (HES) sayısı ise 625 oldu.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hizmete alınan hidroelektrik santrali sayısını yayınladığı mesajında şu ifadelerle aktardı:Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldık. 45 milyar kilovatsaat olan üretim kapasitemizi 112 milyar kilovatsaat seviyesine yükselttik.Bakan Yumaklı, Enerji Verimliliği Haftası etiketiyle yayınladığı mesajında, ayrıca şu ifadeleri kullandı:Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyıllı'nı enerjinin yüzyılı yapacağız.