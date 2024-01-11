Hindukuş'ta 6,3 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın Badakhshan vilayetinin Hindukuş bölgesinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Afganistan'ın Hindukuş bölgesinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) paylaştığı bilgilere göre, 11 Aralık Perşembe günü Türkiye saatiyle 12.20'de meydana gelen deprem yerin 201 kilometre derininde yaşandı.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) paylaştığı bilgilere göre, 11 Aralık Perşembe günü Türkiye saatiyle 12.20'de meydana gelen deprem yerin 201 kilometre derininde yaşandı.