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Hataylı depremzedeler CHP'nin Lütfü Savaş kararına tepkili: Bizimle dalga mı geçiyorsunuz...

CHP'nin 6 Şubat depremlerinin adeta yerle bir ettiği Hatay'da yeniden Lütfü Savaş'ı aday göstermesi depremzedeleri öfkelendirdi. Hataylılar CHP'nin kararı sonrası sosyal medyada adeta isyan etti.

Hataylı depremzedeler CHP'nin Lütfü Savaş kararına tepkili: Bizimle dalga mı geçiyorsunuz...
Ekleme: 11.01.2024 - 09:50 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Hataylı depremzedeler CHP'nin Lütfü Savaş kararına tepkili: Bizimle dalga mı geçiyorsunuz...
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları hızlandı.

CHP de bu doğrultuda dün 6'sı büyükşehir olmak üzere 242 seçim bölgesi için adaylarını belirledi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi toplantısında 6'sı büyükşehir olmak üzere 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarının kesinleştiğini ifade etti.

4 adayla yola devam kararı: Hatay dikkat çekti

Deniz Yücel, Adana, Mersin, Aydın, Hatay, Eskişehir, Tekirdağ illerinin adaylarını duyurdu.

Açıklanan adaylardan Adana, Mersin, Aydın ve Hatay'da bir önceki dönemde belediye başkanlığı yapmış isimlerle yola devam kararı alındı.

Ancak Hatay özelinde bu karara kısa sürede depremzedeler tarafından tepkiler yağmaya başladı.

Tarihi karar olacak denilmişti: Lütfü Savaş yeniden aday gösterildi

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığıyla ilgili olarak 'Hatay'da vereceğimiz karar tarihi olacak' demişti.

Özel'in sözlerinin ardından 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterilmesi bardağı taşırdı.

Depremzedeler isyan etti

CHP'ye oy vermeyi düşünen Hataylı depremzedeler sosyal medyada alınan karara isyan etti.

Savaş'ın yeniden aday gösterilmesine tepki gösteren depremzedeler, CHP'nin yanlış yaptığını ve bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini belirtti.

İşte o tepkilerden bazıları...

Hataylı depremzedeler CHP'nin Lütfü Savaş kararına tepkili: Bizimle dalga mı geçiyorsunuz...


Hataylı depremzedeler CHP'nin Lütfü Savaş kararına tepkili: Bizimle dalga mı geçiyorsunuz...


Hataylı depremzedeler CHP'nin Lütfü Savaş kararına tepkili: Bizimle dalga mı geçiyorsunuz...

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