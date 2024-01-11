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Hastanede korku dolu anlar: Psikiyatri hastası kaldığı odayı ateşe verdi

Batman'da bir özel hastanenin psikiyatri servisinde korku dolu anlar yaşandı. Psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi gören hasta, kaldığı odayı ateşe verdi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ekleme: 11.01.2024 - 09:06 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Hastanede korku dolu anlar: Psikiyatri hastası kaldığı odayı ateşe verdiOlay, saat 03.00 sıralarında Batman'da özel bir hastanenin 6. katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hastanenin 6. katında tedavi gören psikiyatri hastası henüz bilinmeyen bir nedenle odasını ateşe verdi. Serviste kalan hastane personeli çıkan dumanları görünce durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Hastanede korku dolu anlar: Psikiyatri hastası kaldığı odayı ateşe verdi

Yoğun bakımdan yeni doğan bebekleri kurtaran vatandaş Mustafa Yeşilırmak, “Ofisimde çalışıyordum. Çalıştığım esnada dışardan çok yoğun sesler gelince balkona çıktım. 2 tane genç, hastanenin kapısını açmaya çalışıyordu. Hastanenin en son katında dumanlar yükseliyordu. Ben de apar topar çıktım yardım etmeye gittim. Biz geldiğimizde kimse yoktu, biz ilk müdahaleyi yaptık. 13 tane yeni doğan bebek yoğun bakımda vardı. Toplan 2 tane yavru bebeği kurtardım dumanların arasından. Dumanların arasından bebekleri kurtarırken çok zorlandım, bebeklerde serum takılıydı. Dumandan önümü göremiyordum, çok zorluklarla 2 bebeği kurtardım” dedi.

Hastanede yatan hastalar Batman Eğitim Araştırma Hastanesi sevk edildi. Olay ile ilgili psikiyatri hastası gözaltına alındı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.
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