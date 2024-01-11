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Grip şikayetleri arttı! Bakan Koca'dan uyarı: Ciddiye alınmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı bir dönemde olunduğunu belirterek uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, yaş gibi sebeplerle risk grubunda olan kişilerde enfeksiyonlar ciddiye alınmalıdır" ifadesini kullandı.

Ekleme: 11.01.2024 - 15:12 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:19 / Editör: Ozge Selin
Grip şikayetleri arttı! Bakan Koca'dan uyarı: Ciddiye alınmalıÖzellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte grip vakaları tırmanışa geçti...

Yaşlı ve hasta vatandaşların sıklıkla etkilendiği enfeksiyonlarla ilgili uzman isimlerden sık sık uyarı geliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üst solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin paylaşım yaptı.

'Şikayetlerin arttığı bir dönemdeyiz'

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üst solunum yolu enfeksiyonlarının, grip, nezle gibi şikayetlerin arttığı bir dönemde olunduğunu ifade etti.

Rahatsızlıklarının çoğunun virüs kaynaklı olduğunu, istirahat ve semptomatik tedaviyle iyileşildiğini belirten Koca, 'Fakat bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, yaş gibi sebeplerle risk grubunda olan kişilerde söz konusu gribal semptomları taşıyan enfeksiyonlar ciddiye alınmalıdır.' bilgisini verdi.

Bakan Koca'nın paylaşımında, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel'in açıklamaları da yer aldı.

Surel, hastanede mevsimsel olarak her yıl olduğu gibi üst solunum yolu hastalıkları kaynaklı yoğunluk bulunduğunu, ancak beklenen bir yoğunluk olması dolayısıyla hastane kapasitesinin bunu eritebildiğini kaydetti.

'Üst solunum yolu şikayetiyle gelen hasta sayısı artışa geçti'

Acil servislerine başvuran hasta sayısında yıllık ortalamaya bakıldığında artış olmadığını belirten Surel, oransal bakıldığında hasta dağılımında üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle gelen hasta sayısında ise artış gözlemlendiğini ifade etti.

Surel, bu hastalarının çoğunun semptomatik tedavi ve istirahatle iyileştiğini, ancak belli bir yaşın üzerinde olan ya da bağışıklık sistemi baskılanmış bazı kişilerde bu enfeksiyonların ciddiye alınması gerektiğini aktardı.
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