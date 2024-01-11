Galatasaray'ın Sivasspor 11'i belli oldu
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Alaaddin, Appindangoye, Caner, Uğur, Charisis, Hakan, Murat, Saiz, Barrow, Koita.
GALATASARAY: Muslera, Ali Turap, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.
STAT: BG Grup 4 Eylül
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 17:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Alaaddin, Appindangoye, Caner, Uğur, Charisis, Hakan, Murat, Saiz, Barrow, Koita.
GALATASARAY: Muslera, Ali Turap, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.
STAT: BG Grup 4 Eylül
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 17:00
YAYIN: beIN SPORTS 1