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FETÖ'cü hainleri ihanet yemini ortaya çıktı! Terör örgütünün 'hicret' yapılanması deşifre oldu

Türkiye genelinde farklı illerde FETÖ üyeliğinden yargılanan birçok isim dava dosyaları istinaf sürecindeyken Avrupa'ya kaçmak için Edirne sınırını kullanıyor. Örgütün bu kaçışları organize etmek amacıyla kurduğu sözde "Hicret yapılanması" Edirne'deki operasyonda deşifre oldu. Örgütün yurtdışına kaçırmaya çalıştığı üyelerine "Hicret yapılanması"nda görev alan isimler tarafından yemin metni okutulduğu ortaya çıktı.

FETÖ'cü hainleri ihanet yemini ortaya çıktı! Terör örgütünün 'hicret' yapılanması deşifre oldu
Ekleme: 11.01.2024 - 09:41 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'cü hainleri ihanet yemini ortaya çıktı! Terör örgütünün 'hicret' yapılanması deşifre oldu
15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ'den aranan isimler Türkiye'den kaçmak amacıyla Yunanistan'a geçmek için Edirne Meriç-Dimetoka hattını kullanıyor.

Son dönemlerde özellikle dava dosyaları istinaf mahkemelerinde olan FETÖ üyeleri, örgüt tarafından yurtdışına kaçırılıyor.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ üyelerinin illegal yollardan yurtdışına çıkmak için sözde 'Hicret Yapılanması' adı altında bir oluşama gittiği ortaya çıktı.

Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ terör örgütü üyeliğinden yargılanan İsa Ö.C. sınırda yakalandı.

FETÖ'cü hainleri ihanet yemini ortaya çıktı! Terör örgütünün 'hicret' yapılanması deşifre oldu

'TELEFONDA METNİ OKUYUP YEMİN ETTİM'

Gözaltına alınan örgüt üyesinin cep telefonunda kullandığı 'Signal' uygulamasında örgüt adına faaliyet yürüten 'Hicret yapılanması' adına oluşturulan dokümanların İsa Ö.C'ye gönderildiği, zanlının da firar yapılanmasında görevli 'Mert' isimli kişiye kişisel bilgilerini gönderdiği, illegal çıkış sırasında izlenecek yöntemlere ilişkin bilgiler bulundu.

Bu bilgiler arasında izlenecek yöntemlerin başka kişilerle paylaşmaması için hazırlanan 'yemin metni' de çıktı. FETÖ üyesi İsa Ö.C ifadesinde Signal uygulaması üzerinden Mert isimli kişinin 'yemin metni' isimli dokumanı kendisine gönderdiğini belirterek 'bu doküman içerisinde yolculuk sırasında kurulan irtibatlar, yaşanan süreç ve Signal uygulaması üzerinden bana gönderilen dokümanları başka kişilerle paylaşılmaması hususları yer alıyordu.

Mert isimli kişi bu içeriklerin tamamına sadık kalacağıma ilişkin olarak beni Signal uygulaması üzerinden aradın ve Metnin tamamını sesli olarak telefonda okumamı istedi. Bende tamamını okudum ve yemin ettim' dedi.

FETÖ'cü hainleri ihanet yemini ortaya çıktı! Terör örgütünün 'hicret' yapılanması deşifre oldu

İŞTE O YEMİN

Örgütün firar yapılanması olan sözde hicret yapılanmasında görevli 'Mert' isimli kişiden İsa Ö.C'nın cep telefonuna gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

'Çıktığım hicret yolculuğunun başından sonuna kadar bana Allah rızası için yardımcı olan hizmet erlerine ait tüm bildiklerimi kullandığım uygulamaları, öğrendiğim konumları, biniş-ini yerlerini, şehir, durak, yer isimleri ve güzergahları, hicret arkadaşlarımı ve onlara ait tüm detayları, kullandığım araçların rengini, boyunu, cinsini ve kullanıcılara ait tüm bilgileri, hicret yolculuğumda kullandığı telefon numaralarını, mail adreslerini hicretimi tamamlar tamamlamaz ya da yarıda bıraktığımda / bırakıldığında unutacağıma anne, baba, kardeş, akraba hiç kimse ile hiçbir şekilde paylaşmayacağıma, hiçbir yere yazmayacağıma ve kaydetmeyeceğime tüm bu bilgileri ima ile dahi olsa ifşa etmeyeceğime kutsal bildiğim tüm değerler ve ailemin üzerine yemin ederim.

FETÖ'cü hainleri ihanet yemini ortaya çıktı! Terör örgütünün 'hicret' yapılanması deşifre oldu

Yeminine sadık kalmamam durumunda göstereceğim zafiyetin ya da ihmalin geride kalan tutsak ya da serbest hizmet erlerinin hicretini aksatacağının ya da engelleyeceğinin bilincinde olduğumu ve sorumluluğuna gireceğimi biliyorum.' biniş-iniş yerlerini, şehir durak ve isimlerini unutacağıma, anne, baba, kardeş, akraba hiç kimseyle paylaşmayacağıma ailemin üzerine yemin ederim' yazdığı görüldü.





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